Ещё
Садальский сделал заявление из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский сделал заявление из США 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: stassadal
Станислав Садальский находится на гастролях в Америке. Артист, взяв на себя функции покойного Михаила Задорнова, высказался о невероятной полноте жителей США, сопроводив слова яркими фотографиями.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал несколько фотографий весьма полных людей. В комментарии к снимкам популярный артист едко прошелся по внушительным фигурам жителей США.
"Если хочешь выглядеть стройным, держись поближе к толстым. Этот рецепт хорошо работает в Америке. Я тут просто Аполлон Бельведерский!" — сделал нескромное заявление Садальский.
Артист выложил фото своей коллеги Татьяны Васильевой. "Татьяна Григорьевна просто ходячий образец анорексии. Еле ходячий. В самолете, даже не взлетев, ее болтает из стороны в сторону", — отметил скандально известный актер.
Далее Садальский, как в свое время сатирик Михаил Задорнов. решил разобраться в природе полноты американцев. Актер поделился своими наблюдениями: "Главное, полнота у американцев особенная, у наших при любом ожирении силуэт все равно просматривается, а этих как-будто нашпиговали по центру. Интересно, что у них там внутри, поп-корн? Кстати, в Америке, по оценкам специалистов, 80% еды содержит в себе ГМО! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)".
Интересно, что многочисленные подписчики неоднозначно отреагировали на пост Садальского. "бедные американцы, неужто и нас ожидает такая участь?!", "Очень некрасиво так фотографировать посторонних людей. Если бы его фотографировали за едой? Приятно было бы себя увидеть в таком контексте?", "Все должно быть в меру", "А главное они по этому поводу вовсе не комплексуют", "Стас, не кушайте их еду. Возите с собой наше!" — высказались пользователи Сети.
Дни.ру: последние новости
Пугачева жутко напилась и решила выйти в окно После скандала Эрнст выступил с сообщением о новом жюри шоу "Голос" Народ позлорадствовал из-за сорвавшейся свадьбы Бузовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП44
Астролог предсказал победу Путина и пожалел42
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1053
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»343
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика35
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение