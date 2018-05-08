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Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках
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Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Фото: John Phillips / Getty Images
Голливудский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям во время съемок криминального детектива «ЛАбиринт». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.
В фильме, основанном на реальных событиях, Депп играет детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B. I. G. Инцидент произошел во время работы на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который пил на площадке весь день, пытался сам срежиссировать сцену, пишет New York Post.
Когда разрешение на съемку и на перекрытие переулка истекло, менеджер по локациям сообщил режиссеру ленты Брэду Фурману, что пора сворачиваться. Тот ответил: «Скажи-ка это Джонни Деппу!» Когда менеджер подошел к артисту и сказал ему, что «этот дубль — последний», Депп разозлился и попытался ударить его.
«Он встал очень близко к нему и кричал: "Да кто ты такой? У тебя нет на это права!"» — рассказал источник издания.
По его словам, Депп также предложил заплатить менеджеру 100 тысяч долларов, если тот ударит актера. После этого Деппа оттащили в сторону.
В мае бывшие телохранители Деппа подали на него в суд за то, что артист якобы использовал их в качестве нянек и наркокурьеров. В ноябре 2017-го Деппа раскритиковали за появление на мировой премьере фильма «Убийство в "Восточном экспрессе"» в состоянии алкогольного опьянения.
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