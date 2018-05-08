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Пугачева дала откровенное интервью
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Пугачева дала откровенное интервью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Алла Пугачева дала откровенное интервью. Примадонна отечественной сцены рассказала о том, как напилась и не смогла найти выхода.
В Сети набирает популярность старое интервью Аллы Пугачевой, которое певица несколько лет назад давала актеру Михаилу Боярскому в рамках передачи "Моя советская молодость". Ведущий спросил:
"Ты когда начала употреблять спиртное? Я, например, уже к восьмому классу стал специалистом в этом вопросе".
Пугачева не стала отпираться от неудобного вопроса и поведала занимательную историю.
"Лет в 16 совершенно случайно я жутко напилась. Даже неожиданно для всей компании, потому что, мы были в мастерской у художника одного, и там по стенам были рыбки, рыбки, рыбки всякие сушеные развешаны. И все пили пиво", — начала свой рассказ Примадонна.
Далее Алла объяснила, что она наелась этой рыбы и, естественно, захотела пить. А так как под рукой было одно пиво, его-то Пугачева и пила. Затем будущая знаменитость незаметно для себя повысила градус.
"Потом машинально мне сказали: "На, вот, будешь?" — "Да, да". Рюмку водки дали!" — сообщила Пугачева.
Через некоторое время Алла, решив выйти, посмотрела по сторонам и поняла, что не может найти поблизости дверь. "Я думаю: "Что так дверь высоко?" А это был полуподвал, это было окно. Я думаю:
"Ну как же мне выйти? С чего вдруг дверь так высоко стала?" Да", — констатировала артистка.
Алла призналась, что случайное опьянение завершилось для нее печально.
"Я потом болела две недели где-то и поняла, что это не мое", — заявила Пугачева.
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