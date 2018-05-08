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Нетребко не явилась на концерт в Нью-Йорке
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Нетребко не явилась на концерт в Нью-Йорке 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская оперная певица Анна Нетребко не спела заглавную партию Флории Тоски на сцене нью-йоркской Метрополитен-оперы из-за болезни. Об этом сообщил официальный Twitter театра.
Концерт должен был состояться 4 мая, однако перед ним на странице Метрополитен-оперы в соцсети появилось сообщение о том, что Нетребко больна, а ее роль, заглавную партию в опере Джакомо Пуччини «Тоска», исполнит певица Дженнифер Роули.
О том, что Нетребко пропустит свои выступления 8 и 12 мая, театр не сообщал.
В феврале Анну Нетребко обвинили в желании заработать деньги на памяти скончавшегося коллеги Дмитрия Хворостовского. Поводом тому послужила цена билетов на концерт певицы в зале имени Чайковского в Москве, посвященный его памяти. Стоимость прохода в зал достигала 150 тысяч рублей.
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