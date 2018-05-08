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Эрнст высказался о новом составе жюри «Голоса»
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Эрнст рассказал о новом жюри «Голоса» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство Первого канала «очень скоро» примет решение о составе жюри шоу «Голос», сообщил РИА Новости гендиректор «первой кнопки» Константин Эрнст.
По его словам, состав жюри еще не определен, а результаты голосования за его будущих членов будут для канала лишь «рекомендацией».
«Мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически», — подчеркнул он.
В свою очередь, Певец Леонид Агутин в беседе с агентством высказал мнение, что жюри нового сезона «Голос» обновится полностью, но если его пригласят снова, он согласится.
«Голос» — российский аналог распространенного в мире формата телевизионных вокальных конкурсов The Voice, первый из которых состоялся в Нидерландах в 2010 году. В 2012-м конкурс пришел в Россию. С тех пор Первый канал выпустил уже шесть сезонов «Голоса». Судьями на них были знаменитые российские музыканты — Александр Градский, Григорий Лепс, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и рэпер Баста.
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