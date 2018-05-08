Эрнст высказался о новом составе жюри «Голоса»

Эрнст рассказал о новом жюри «Голоса»

По его словам, состав жюри еще не определен, а результаты голосования за его будущих членов будут для канала лишь «рекомендацией».

«Мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически», — подчеркнул он.