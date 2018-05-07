Названа дата прощания с Сапуновым

Прощание с директором и администратором группы "Воскресение", который широко известен по работе в группе "Машина времени", Владимиром Сапуновым пройдет 10 мая.
"Прощание состоится 10 мая", — цитирует ТАСС его брата, Андрея Сапунова.
Он добавил, что церемония пройдет в Главном клиническом военном госпитале ФСБ РФ по адресу 1-й Пехотный переулок д. 9/27.
Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь с 5 на 6 мая от онкологического заболевания. С 2007 года музыкант мог передвигаться только в инвалидном кресле.