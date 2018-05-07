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Хабенского раскритиковали за скандал из-за «Собибора»
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Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Собибор»
Интернет-пользователи раскритиковали актера и режиссера Константина Хабенского, который на повышенных тонах поспорил с журналисткой на пресс-конференции, посвященной его фильму «Собибор». В частности, писательница Марина Ахмедова в Facebook потребовала у артиста извиниться перед женщиной.
«Может, Хабенский прекрасен. Может быть, он снял прекрасный фильм. Может быть, я его посмотрю. Но мне не нравится, когда так разговаривают с представителями моей профессии. Какой-то нервный срыв у человека», — написала Ахмедова.
Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Хабенский был пьян.
«Алкоголь, перегруз, нервы? Что с ним? Женщина задала вполне мирный, безо всякого подтекста вопрос. Почему такая дикая реакция?» — поинтересовалась театральный критик Елена Вольгуст.
На пресс-конференции, посвященной «Собибору», Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос журналистки о том, поймет ли его дебютную работу неподготовленная аудитория, которая обычно ходит на сеансы «с попкорном и колой». Запись инцидента опубликована на YouTube.
«Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует, скажите, пожалуйста? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, что живет рядом с вами?» — спросил Хабенский собеседницу. Он подчеркнул, что «живо отреагировал», потому что ему «кровно интересен» вопрос журналистки.
Как 7 мая сообщает портал Daily Storm, Хабенский принес извинения женщине.
«Да, действительно, тон был повышенный. И я за это прошу прощения у женщины, задавшей мне этот вопрос. Но количество подобных вопросов любого нормального человека доведет до состояния кипения!» — объяснил он.
46-летний Константин Хабенский сыграл в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Географ глобус пропил», «Шпион, выйди вон!», «Адмиралъ» и «Коллектор», а также в сериалах «Убойная сила» и «Метод». В «Собиборе», премьера которого состоялась 3 мая, он выступил режиссером, сценаристом и ведущим актером.
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