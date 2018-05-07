В деле об убийстве Талькова появились новые подробности

В деле об убийстве Игоря Талькова появились новые подробности

Впрочем, экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Ломов, утверждает, что Малахов вряд ли мог быть причастен к гибели Талькова. По словам мужчины, выстрела было три, а не два, как утверждалось ранее. "Мне на служебный телефон позвонили. Звонил Игорь. Он меня спросил, в курсе ли этой ситуации. Он сказал: «Я клянусь, что это сделал не я», — рассказал Ломов.

Появилась в студии и родственница Валерия Шляфмана, которого следствие считает виновным в смерти Талькова. По словам Светланы Дубенковой, отъезд Шляфмана в Израиль нельзя называть побегом. «Это была катастрофа. Было много планов. Люба, Валерий, дочь… Он уехал в Израиль по приглашению, но не мог вернуться», — рассказала Светлана и добавила, что супруге Валерия пришлось тяжко, она была вынуждена в одиночку воспитывать дочь. Экс-сотрудник уголовного розыска, Сергей Ломов, в свою очередь, надеется, что своим признанием он смог облегчить участь Шляфмана.

"Я пришел сюда и сказал о трех выстрелах, чтобы облегчить судьбу Шляфмана», — заявил Ломов.