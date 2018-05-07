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Ирена Понарошку рассказала об измене
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Ирена Понарошку рассказала об измене 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ирена Понарошку поделилась с читателями личной историей из жизни подруги.
Ирена рассказала, что ее подруга обнаружила переписку мужа с любовницей. Девушка пока не решила, что делать дальше, но на всякий случай заблокировала мужчину в Инстаграме.
"И тут на помощь нерешительным может прийти древняя тайская традиция. В Королевстве Улыбок женщины испокон веков за это… купируют спящему мужу орудие преступления — кухонным ножом, под корень… И выбрасывают в окно, где его съедают собаки", — рассказала Понарошку.
Телеведущая отметила, что "пениальная ампутация" (официальное название "профилактики" супружеских измен) является действенным способом. Мужчины боятся обращаться в полицию, чтобы слухи не распространились по всей деревне.
Однако, именно такая варварская традиция гипотетически могла продвинуть тайскую хирургию вперед, ведь многие мужчины приходили к врачам с просьбой вернуть мужское достоинство, пришить его обратно.
"А знаете почему я всё это вспомнила? Потому что в такси сегодня услышала песню Шуфутинского с эпическими строчками: "Снег под утро ляжет и не плохо даже то, что в доме не наточены ножи…", — иронично отметила Понарошку.
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