Ирена Понарошку рассказала об измене

Телеведущая Ирена Понарошку поделилась с читателями личной историей из жизни подруги.

Ирена рассказала, что ее подруга обнаружила переписку мужа с любовницей. Девушка пока не решила, что делать дальше, но на всякий случай заблокировала мужчину в Инстаграме.

"И тут на помощь нерешительным может прийти древняя тайская традиция. В Королевстве Улыбок женщины испокон веков за это… купируют спящему мужу орудие преступления — кухонным ножом, под корень… И выбрасывают в окно, где его съедают собаки", — рассказала Понарошку.

Телеведущая отметила, что "пениальная ампутация" (официальное название "профилактики" супружеских измен) является действенным способом. Мужчины боятся обращаться в полицию, чтобы слухи не распространились по всей деревне.

Однако, именно такая варварская традиция гипотетически могла продвинуть тайскую хирургию вперед, ведь многие мужчины приходили к врачам с просьбой вернуть мужское достоинство, пришить его обратно.