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Полину Гагарину сравнили с Волочковой
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Полину Гагарину сравнили с Волочковой из-за неудачной позы на фото 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
После длительных гастролей Полина Гагарина вместе с семьей отправилась на излюбленный курорт многих знаменитостей — Мальдивские острова. Разумеется, без живописных фотографий на странице в Instagram. В кадре авторства Дмитрия Исхакова (супруг Полины Гагариной — профессиональный фотограф, — прим. ред.) певица предстает то в образе нимфы, то — воинственной амазонки.
Правда, не всем пользователям нравятся такие эксперименты. Некоторые особо внимательные подписчики сравнивают Гагарину с балериной Волочковой из-за неудачной позы на фото, где она запечатлена сидящей на дереве.
"И та и другая поза смотрится неестественно. Не нравятся обе", "Грешным делом подумала, откуда Волочкова в моей ленте", "Ноги не нашли себя", "Полина классная, но на этих фото поза неэстетичная", — критикуют фолловеры Гагарину.
Отметим, что артистка и в новогодние праздники отдыхала на Мальдивах, откуда привезла не только массу новых впечатлений, но и красочных снимков. Например, на одном из фото Полина запечатлена со своими детьми — сыном Андреем и дочерью Мией. К слову, это путешествие стало первым для девочки, которая появилась на свет прошлой весной и стала вторым ребенком для Гагариной.
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