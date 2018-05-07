Полину Гагарину сравнили с Волочковой из-за неудачной позы на фото

После длительных гастролей Полина Гагарина вместе с семьей отправилась на излюбленный курорт многих знаменитостей — Мальдивские острова. Разумеется, без живописных фотографий на странице в Instagram. В кадре авторства Дмитрия Исхакова (супруг Полины Гагариной — профессиональный фотограф, — прим. ред.) певица предстает то в образе нимфы, то — воинственной амазонки.

Правда, не всем пользователям нравятся такие эксперименты. Некоторые особо внимательные подписчики сравнивают Гагарину с балериной Волочковой из-за неудачной позы на фото, где она запечатлена сидящей на дереве.

"И та и другая поза смотрится неестественно. Не нравятся обе", "Грешным делом подумала, откуда Волочкова в моей ленте", "Ноги не нашли себя", "Полина классная, но на этих фото поза неэстетичная", — критикуют фолловеры Гагарину.