Ещё
Лена Миро «набросилась» на беременную Костенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведева отказались поддержать
Медведева отказались поддержать

Лена Миро «набросилась» на беременную Костенко 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Блогер Лена Миро набросилась на супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Та пожаловалась на одежду для беременных, за что немедленно получила обвинение в излишней сексуальности.
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро упомянула недавний пост Анастасии Костенко в Instagram, в котором модель высказала свое мнение об одежде для женщин, находящихся в ожидании ребенка.
"Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных… Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот "балахонистый" отдел. Единственное, что я приобрела для будущих мамочек — это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше. Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение, " — поделилась с подписчиками Костенко.
Почему-то этот пост взволновал Лену Миро.
"К сожалению, беременность не прибавляет ни мозгов, ни здравого смысла, ни, к сожалению, чувства своей уместности. Модель человека Анастасия Костенко, чей живот едва округлился, взбесилась, посетив магазин одежды. То есть, по мнению Таракостиков, легинсы и топы — это нормальная одежда для беременных, а свободные балахоны — нет", — интерпретировала Миро.
Далее блогер начала стыдить Анастасию Костенко за желание быть привлекательной и сексуальной.
"Обтянуть беременное пузище, отекшие ляжки — это, блин, нормально. Надеть то, что прилично для будущей матери, нет. Ну, как же, в балахоне ведь не видна ни пис***-кормилица, ни сисечка, привязавшая недокормленного и недолюбленного членоносителя! Когда же эти идиотки уже поймут, что всему свое время. Чтобы залететь — ходи без трусов. Чтобы стать матерью — прикройся", — высказала нехитрую формулу блогер.
В заключение Лена Миро сделала неутешительный вывод относительно супруги Дмитрия Тарасова:
"К сожалению, беременность лишь усугубляет и без того смещенные в сторону секса ориентиры. Уже залетела, но нет — надо светить грудями! Вдруг, кто подумает, что стала несексуальной?!"
Дни.ру: последние новости
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей Возглавившая "Бессмертный полк" Самойлова взбесила Украину Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1079
Медведева отказались поддержать138
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели389
Назван виновник взрыва в Ставрополе9
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн145
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение