Лена Миро «набросилась» на беременную Костенко 

“It’s a girl” 💖Оказывается, сегодня и правда День Дочери 👧🏻🎀! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили🤩. С праздником всех дочерей😍 P. S. А ещё заметила, что песня @yulianna_karaulova — «Лети за мной», нравится и моему маленькому сердечку❤️ Для тех, кто спрашивал— песню наложила в приложении « InShot». Photo by my love @lobacheva_tel 💝 #pregnant #pregnancy

A post shared by Anastasia Tarasova (@kostenko.94) on Apr 25, 2018 at 12:37pm PDT