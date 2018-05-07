Лена Миро «набросилась» на беременную Костенко

Блогер Лена Миро набросилась на супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко . Та пожаловалась на одежду для беременных, за что немедленно получила обвинение в излишней сексуальности.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро упомянула недавний пост Анастасии Костенко в Instagram, в котором модель высказала свое мнение об одежде для женщин, находящихся в ожидании ребенка.

"Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных… Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот "балахонистый" отдел. Единственное, что я приобрела для будущих мамочек — это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше. Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение, " — поделилась с подписчиками Костенко.

Почему-то этот пост взволновал Лену Миро.

"К сожалению, беременность не прибавляет ни мозгов, ни здравого смысла, ни, к сожалению, чувства своей уместности. Модель человека Анастасия Костенко, чей живот едва округлился, взбесилась, посетив магазин одежды. То есть, по мнению Таракостиков, легинсы и топы — это нормальная одежда для беременных, а свободные балахоны — нет", — интерпретировала Миро.

Далее блогер начала стыдить Анастасию Костенко за желание быть привлекательной и сексуальной.

"Обтянуть беременное пузище, отекшие ляжки — это, блин, нормально. Надеть то, что прилично для будущей матери, нет. Ну, как же, в балахоне ведь не видна ни пис***-кормилица, ни сисечка, привязавшая недокормленного и недолюбленного членоносителя! Когда же эти идиотки уже поймут, что всему свое время. Чтобы залететь — ходи без трусов. Чтобы стать матерью — прикройся", — высказала нехитрую формулу блогер.

В заключение Лена Миро сделала неутешительный вывод относительно супруги Дмитрия Тарасова: