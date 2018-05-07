Лена Миро «набросилась» на беременную Костенко 

Блогер Лена Миро набросилась на супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Та пожаловалась на одежду для беременных, за что немедленно получила обвинение в излишней сексуальности.
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро упомянула недавний пост Анастасии Костенко в Instagram, в котором модель высказала свое мнение об одежде для женщин, находящихся в ожидании ребенка.
“It’s a girl” 💖Оказывается, сегодня и правда День Дочери 👧🏻🎀! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили🤩. С праздником всех дочерей😍 P. S. А ещё заметила, что песня @yulianna_karaulova — «Лети за мной», нравится и моему маленькому сердечку❤️ Для тех, кто спрашивал— песню наложила в приложении « InShot». Photo by my love @lobacheva_tel 💝 #pregnant #pregnancy
"Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных… Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот "балахонистый" отдел. Единственное, что я приобрела для будущих мамочек — это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше. Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение, " — поделилась с подписчиками Костенко.
Почему-то этот пост взволновал Лену Миро.
"К сожалению, беременность не прибавляет ни мозгов, ни здравого смысла, ни, к сожалению, чувства своей уместности. Модель человека Анастасия Костенко, чей живот едва округлился, взбесилась, посетив магазин одежды. То есть, по мнению Таракостиков, легинсы и топы — это нормальная одежда для беременных, а свободные балахоны — нет", — интерпретировала Миро.
Далее блогер начала стыдить Анастасию Костенко за желание быть привлекательной и сексуальной.
"Обтянуть беременное пузище, отекшие ляжки — это, блин, нормально. Надеть то, что прилично для будущей матери, нет. Ну, как же, в балахоне ведь не видна ни пис***-кормилица, ни сисечка, привязавшая недокормленного и недолюбленного членоносителя! Когда же эти идиотки уже поймут, что всему свое время. Чтобы залететь — ходи без трусов. Чтобы стать матерью — прикройся", — высказала нехитрую формулу блогер.
В заключение Лена Миро сделала неутешительный вывод относительно супруги Дмитрия Тарасова:
"К сожалению, беременность лишь усугубляет и без того смещенные в сторону секса ориентиры. Уже залетела, но нет — надо светить грудями! Вдруг, кто подумает, что стала несексуальной?!"