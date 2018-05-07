Малахов раскрыл секрет Кудрявцевой 

Слухи о деликатном положении Леры Кудрявцевой появились еще в марте. Поводом послужило то, что теледива, которая всегда стремилась подчеркнуть свою стройную фигуру обтягивающими костюмами, стала отдавать предпочтение одежде свободного кроя. Сама ведущая на вопросы журналистов о своей беременности предпочитала отшучиваться фразами а-ля «ваши слова — да богу в уши».
Однако после выпуска очередного ток-шоу все стало на свои места: даже широкий наряд больше не мог скрыть округлившегося живота хозяйки эфира. Беременность своей коллеги по цеху подтвердил и всеведущий Андрей Малахов в колонке своего издания.
Он откровенно заявил, что Лера готовится стать мамой во второй раз и это произойдет очень скоро. Однако перед родами она вместе со своим супругом — 26-летним хоккеистом Игорем Макаровым собирается съездить в Рим, чтобы насладиться последними свободными деньками перед тем, как на свет появится малыш, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.
Что же, насколько верен прогноз Малахова в этот раз, поклонникам предстоит узнать совсем скоро. Отметим, что ведущий был уверен и во второй беременности Ксении Собчак, но информация так и не подтвердилась.