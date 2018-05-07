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Бузова рассказала о создании клипа для Киркорова
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Бузова рассказала о создании клипа для Киркорова 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Youtube
Поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал на YouTube бэкстейдж со съемочной площадки своего клипа "Цвет настроения синий".
В видеоролике он признался, что на создание клипа в молодежной стилистике его сподвиг шоумен Иван Ургант.
"На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я. Великого и всемогущего Урганта и Гудков и Ко", — говорит Киркоров. По его словам, он даже не читал сценария.
Телеведущая Ольга Бузова также прокомментировала свое участие в клипе — она сыграла продавщицу в супермаркете.
"Песня — хит, песня и с юмором, и такая народная, тут разные образы. Мне предложили предстать в этом образе, я абсолютно за любые эксперименты", — поделилась Бузова, отметив, что с Киркоровым она готова делать любой проект.
По мнению автора идеи клипа Александра Гудкова, клип вполне может претендовать на "Оскар".
В ролике на песню "Цвет настроения синий" также снялись Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, Яна Рудковская с сыном, рэпер Гнойный и др. За 20 дней со дня выхода ролик об алкоголе и тусовках набрал уже более 19 млн просмотров.
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