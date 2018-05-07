СМИ положили Фандеру в больницу

Telegram-канал Mash 7 мая сообщил о госпитализации актрисы Оксаны Фандеры в одну из московских клиник.

По данным Mash, 50-летнюю артистку привезли в клинику с острой болью в животе. Врачи якобы диагностировали у нее острый панкреатит.

Канал утверждает, что Фандеру начали готовить к операции, но в итоге она решила поехать в частную клинику.