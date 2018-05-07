СМИ положили Фандеру в больницу 

Telegram-канал Mash 7 мая сообщил о госпитализации актрисы Оксаны Фандеры в одну из московских клиник.
По данным Mash, 50-летнюю артистку привезли в клинику с острой болью в животе. Врачи якобы диагностировали у нее острый панкреатит.
Канал утверждает, что Фандеру начали готовить к операции, но в итоге она решила поехать в частную клинику.
Сама актриса в комментарии агентству «Москва» назвала эту новость «просто каким-то анекдотом». Фандера подчеркнула, что она «жива-здорова» и «чувствует себя замечательно».