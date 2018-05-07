В Лиссабоне муж носит Самойлову на руках

В Лиссабоне муж носит Юлию Самойлову на руках

10 мая певица представит Россию во втором полуфинале конкурса. «Телепрограмма» узнала, каким будет ее номер.

10 мая на сцену «Алтис-Арены» выйдет наша Юлия Самойлова , чтобы спеть песню I Won’t Break («Меня не сломить»). У певицы уже было несколько сценических репетиций номера, который сочинил для нее режиссер Алексей Голубев

По задумке Юлия предстает перед зрителями, сидя на большом-пребольшом холме. Сверху вниз водопадом струится красивое лиловое платье, скрывающее коляску Самойловой. Пока Юлия поет, за спиной на светодиодном полотне проецируются различные образы и изображения, связанные со стихиями природы.

Буйство красок и энергий на сцене олицетворяют несколько групп танцоров — юные артисты балета Аллы Духовой «Тодес» и дуэт участников шоу «Танцы» Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Танцоры сплетаются в пламенном действии, находясь на авансцене.

— Это песня-метафора о природной силе жизни, — уверен режиссер, — которая всюду пробьет себе дорогу, способна превозмочь любые невзгоды, которую ничто не сломит. Юля поет о себе, но одновременно она рассказчик и находится над разворачивающимся на сцене действием.

Есть у Юлии и бэк-вокальная поддержка: это авторы песни I Won’t Break Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн (они писали и предыдущую композицию Юли для «Евровидения» — Flame Is Burning), а также Ксения Коробкова — вы можете помнить ее по участию в шоу «Голос-5».

Юлия, конечно, очень волнуется, но рядом с ней всегда муж Алексей Таран — именно он помогает любимой добираться с одной точки на другую. В день первой репетиции случился неприятный казус: лифт в отеле, где разместилась Юлия с мужем, вышел из строя. И Алексей нес коляску с женой в номер буквально на руках. Вот такая любовь…

Кто споет?

Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра. Всего в «Евровидении-2018» примут участие вокалисты из 43 стран. В первом полуфинале 8 мая уже спели артисты из Азербайджана