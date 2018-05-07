Бывший муж Седоковой выставил ей ультиматум

Анна Седокова , которую экс-супруг хочет лишить родительских прав, рассказала, на каких условиях ей позволено встречаться с дочерью. Выяснилось, что юристы бизнесмена Максима Чернявского составили документ, где прописали правила, которые певица должна неукоснительно соблюдать, чтобы продолжать видиться с Моникой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что на протяжении долгого времени боялась рассказывать о том, что с ней происходит. Ей было страшно, так как все, сказанное ею, было бы использовано против нее во время судебных разбирательств. Именно это и произошло после того, как она дала интервью одному из изданий.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on May 2, 2018 at 1:02am PDT

Однако теперь на ее стороне лучшие защитники по международному праву. Кроме этого, три федеральных канала и лучшие представители СМИ готовы освещать этот вопрос. Она получила массу писем от мам, которые оказались в таком же положении. Анна поняла, что не одна и все вместе они могут оказать друг другу поддержку.

Певица также рассказала, что за несколько часов до свидания с Моникой юристы Чернявского сообщили, что отменят встречу, если Анна будет фотографировать дочь и выкладывать снимки в соцсети. Седокова была вынуждена дать свое согласие. Кроме этого, во время свиданий обязательно присутствует надзирательница, которая не отходит от мамы с дочкой даже тогда, когда они спят ночью.

Анна призналась, что, порой, ее охватывают сомнения, нужно ли все это писать, но письма убеждают ее, что это необходимо.