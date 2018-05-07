Ещё
Бывший муж Седоковой выставил ей ультиматум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший муж Седоковой выставил ей ультиматум 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Instagram
Анна Седокова, которую экс-супруг хочет лишить родительских прав, рассказала, на каких условиях ей позволено встречаться с дочерью. Выяснилось, что юристы бизнесмена Максима Чернявского составили документ, где прописали правила, которые певица должна неукоснительно соблюдать, чтобы продолжать видиться с Моникой.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что на протяжении долгого времени боялась рассказывать о том, что с ней происходит. Ей было страшно, так как все, сказанное ею, было бы использовано против нее во время судебных разбирательств. Именно это и произошло после того, как она дала интервью одному из изданий.
Однако теперь на ее стороне лучшие защитники по международному праву. Кроме этого, три федеральных канала и лучшие представители СМИ готовы освещать этот вопрос. Она получила массу писем от мам, которые оказались в таком же положении. Анна поняла, что не одна и все вместе они могут оказать друг другу поддержку.
Певица также рассказала, что за несколько часов до свидания с Моникой юристы Чернявского сообщили, что отменят встречу, если Анна будет фотографировать дочь и выкладывать снимки в соцсети. Седокова была вынуждена дать свое согласие. Кроме этого, во время свиданий обязательно присутствует надзирательница, которая не отходит от мамы с дочкой даже тогда, когда они спят ночью.
Анна призналась, что, порой, ее охватывают сомнения, нужно ли все это писать, но письма убеждают ее, что это необходимо.
«Я не опущу руки!», — пообещала она своим подписчикам.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я счастлива»: Бузова объявила о своей свадьбе Хабенский напал на журналистку в ходе пресс-конференции Представитель Украины на «Евровидении» забыл родной язык
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели150
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой924
Летчик Ярошенко попрощался с семьей491
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика24
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение