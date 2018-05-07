Кети Топурия показала фото топлес

Кети Топурию раскритиковали за снимок топлес

Известная певица на днях опубликовала пикантное фото. В кадре Кети Топурия позирует в одних джинсах. Однако многие поклонники сошлись во мнении, что такие снимки не стоит выставлять на всеобщее обозрение.

На днях Кети Топурия опубликовала пикантное фото. В кадре она позирует в одних джинсах в раздевалке, прикрывая бюст руками. Стоит отметить, что после родов певица быстро пришла в форму и часто подчеркивает свою фигуру стильными нарядами. Однако некоторое время назад Топурию уличили в использовании фотошопа. На этот раз поклонники восхитились стройностью звезды, но нашлись и те, кто раскритиковал фото. Некоторые пользователи Сети посчитали, что такие откровенные кадры не стоит выставлять на публичное обозрение.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 6 Май 2018 в 11:31 PDT

"Зачем, детка?", "На самом деле зачем оголяться? Вы же певица? Или что-то поменялось! Не становитесь как все!", "Зачем такое фото на публику выставлять!? Неужели вам не стыдно!", — стали комментировать снимок подписчики. Многие поклонники в очередной раз подметили, что Кети выглядит слишком худой и посоветовали ей немного поправиться.