Ещё
Галкин показал роскошный домашний бассейн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Галкин показал роскошный домашний бассейн 

Teleprogramma.pro 7 мая 2018
Фото: GLOBALLOOK.COM
Бассейн в доме в деревени Грязи мог бы стать декорацией для фильмов Уэса Андерсона.
Свой замок в деревне Грязь Максим Галкин и Алла Пугачева ждала долгих семь лет. Утверждение архитектуры постройки, сами строительные работы, внутренняя отделка заняли много времени. Результатом звездная пара осталась довольна. Без земли строительство замка обошлось в 10 миллионов евро, а внутренняя отделка стоила 30 миллионов евро.
Звездная пара нечасто пускает журналистов в свои имения, а полную экскурсию по владениям не проводила еще никому. Известно, что в замке есть несколько апартаментов, оранжерея, грузовой лифт, бассейн и многое другое.
(new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Сегодня в своем микроблоге Максим Галкин показал снимок бассейна, в котором он плавает каждое утро. Помещение выдержано в восточном стиле: темные стены, дерево в отделке, длинные горизонтальные окна. "Красиво и необычно для бассейна, выдержен стиль спокойной изысканной красоты…", "Бассейн со вкусом! Представляю сколько надо средств, чтобы содержать этот бассейн. Роскошь, которая не многим по карману. Максим, да вы султан-батюшка)))", "Восточная сказка) Вот-вот вынырнет Шахерезада) Споёт, станцует, усладит свет очей твоих) Главное-выгнать вовремя, а то на тысячу ночей останется)))", — комментируют пользователи снимок.
Teleprogramma.pro: последние новости
Жених бросил ведущую «Дома-2» накануне свадьбы «Девушки-красавицы»: Гагарина и Бузова продемонстрировали стройные фигуры в купальниках Кети Топурию раскритиковали за снимок топлес
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть362
Трамп выдвинул предложение Ирану128
Иран отреагировал на решение Трампа170
В Лиссабоне умер российский посол26
ЕС пошел против США в иранском вопросе26
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение