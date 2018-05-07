Максим Галкин показал роскошный домашний бассейн

Бассейн в доме в деревени Грязи мог бы стать декорацией для фильмов Уэса Андерсона.

Свой замок в деревне Грязь Максим Галкин Алла Пугачева ждала долгих семь лет. Утверждение архитектуры постройки, сами строительные работы, внутренняя отделка заняли много времени. Результатом звездная пара осталась довольна. Без земли строительство замка обошлось в 10 миллионов евро, а внутренняя отделка стоила 30 миллионов евро.

Звездная пара нечасто пускает журналистов в свои имения, а полную экскурсию по владениям не проводила еще никому. Известно, что в замке есть несколько апартаментов, оранжерея, грузовой лифт, бассейн и многое другое.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Май 2018 в 3:41 PDT

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Сегодня в своем микроблоге Максим Галкин показал снимок бассейна, в котором он плавает каждое утро. Помещение выдержано в восточном стиле: темные стены, дерево в отделке, длинные горизонтальные окна. "Красиво и необычно для бассейна, выдержен стиль спокойной изысканной красоты…", "Бассейн со вкусом! Представляю сколько надо средств, чтобы содержать этот бассейн. Роскошь, которая не многим по карману. Максим, да вы султан-батюшка)))", "Восточная сказка) Вот-вот вынырнет Шахерезада) Споёт, станцует, усладит свет очей твоих) Главное-выгнать вовремя, а то на тысячу ночей останется)))", — комментируют пользователи снимок.