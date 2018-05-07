Галкин показал роскошный домашний бассейн

Бассейн в доме в деревени Грязи мог бы стать декорацией для фильмов Уэса Андерсона.
Свой замок в деревне Грязь Максим Галкин и Алла Пугачева ждала долгих семь лет. Утверждение архитектуры постройки, сами строительные работы, внутренняя отделка заняли много времени. Результатом звездная пара осталась довольна. Без земли строительство замка обошлось в 10 миллионов евро, а внутренняя отделка стоила 30 миллионов евро.
Звездная пара нечасто пускает журналистов в свои имения, а полную экскурсию по владениям не проводила еще никому. Известно, что в замке есть несколько апартаментов, оранжерея, грузовой лифт, бассейн и многое другое.
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Сегодня в своем микроблоге Максим Галкин показал снимок бассейна, в котором он плавает каждое утро. Помещение выдержано в восточном стиле: темные стены, дерево в отделке, длинные горизонтальные окна. "Красиво и необычно для бассейна, выдержен стиль спокойной изысканной красоты…", "Бассейн со вкусом! Представляю сколько надо средств, чтобы содержать этот бассейн. Роскошь, которая не многим по карману. Максим, да вы султан-батюшка)))", "Восточная сказка) Вот-вот вынырнет Шахерезада) Споёт, станцует, усладит свет очей твоих) Главное-выгнать вовремя, а то на тысячу ночей останется)))", — комментируют пользователи снимок.