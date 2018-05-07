В Сети появились интимные фото Фриске с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются.

Наталья Фриске со своим супругом Сергеем Вшивоквым отправилась отдыхать за границу. Судя по геолокации, которую указала Наталья на своей страничке в Instagram, влюбленные отдыхают на Шри-Ланке

"Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья, /Улыбок не прячьте назло всем несчастьям. /Живите! Любите безумно и страстно!/Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!…" — написала Фриске рядом с обнародованной фотографией интимного содержания — в кадре супруги обнимаются и нежно целуются на пляже.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 6 Май 2018 в 7:27 PDT Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. "Наташа, какая вы красивая!", "Красавчики!👍🌞🌴🌊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мир двоих не понять миллиардам …💑❤️❤️❤️", "Как хорошо и правильно все сказано!😘 Отличного вам отдыха, море позитива и океан улыбок😊. Жизнь прекрасна! 🌅", "Хорошего отдыха", "Потрясающий кадр", "Искренняя любовь! Бесконечной любви вам…❤️❤️❤️" — прокомментировали фото поклонники.