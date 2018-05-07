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В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
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В Сети появились интимные фото Фриске с мужем 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются.
Наталья Фриске со своим супругом Сергеем Вшивоквым отправилась отдыхать за границу. Судя по геолокации, которую указала Наталья на своей страничке в Instagram, влюбленные отдыхают на Шри-Ланке.
"Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья, /Улыбок не прячьте назло всем несчастьям. /Живите! Любите безумно и страстно!/Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!…" — написала Фриске рядом с обнародованной фотографией интимного содержания — в кадре супруги обнимаются и нежно целуются на пляже.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. "Наташа, какая вы красивая!", "Красавчики!👍🌞🌴🌊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Мир двоих не понять миллиардам …💑❤️❤️❤️", "Как хорошо и правильно все сказано!😘 Отличного вам отдыха, море позитива и океан улыбок😊. Жизнь прекрасна! 🌅", "Хорошего отдыха", "Потрясающий кадр", "Искренняя любовь! Бесконечной любви вам…❤️❤️❤️" — прокомментировали фото поклонники.
Говорят, Наталья набирается сил перед важным событием. Молодая женщина готовится к выступлению на благотворительном концерте "Жанна Фриске — Я рядом!", который пройдет в октябре в Москве, в Театриуме на Серпуховке. Наталья выступит дуэтом с бывшим солистом группы "Турбомода" Александром Поповым.
По словам мужчины, они с Натальей давно дружат, живут рядом и ходят друг к другу в гости. "В конце прошлого года предложил сделать что-то совместное. Так родилась песня "Две планеты", записали ее прямо дома. Когда выложил композицию в Сеть, не ожидал такого успеха. Люди писали, что это хит и Наташке надо возвращаться в шоу-бизнес", — цитирует Александра Попова Starhit.
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