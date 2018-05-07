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Наталья Фриске вернется на сцену ради сестры
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Наталья Фриске вернется на сцену ради общего дела с сестрой 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
1 октября на сцене «Театриума» на Серпуховке состоится концерт «Жанна Фриске — Я рядом». В числе выступающих будет сестра певицы Наталья. Об этом рассказал давний приятель певицы.
«Мы с Наташенькой планируем спеть дуэтом. Давно дружим, живем по соседству и ходим в гости друг к другу. В конце прошлого года предложил сделать что-то совместное. Так родилась песня "Две планеты", записали ее прямо дома. Когда выложил композицию в Сеть, не ожидал такого успеха. Люди писали, что это хит и Наташке надо возвращаться в шоу-бизнес», — рассказал бывший солист группы «Турбомода» Александр Попов в беседе с «СтарХитом».
Специалисты утверждают, что у Натальи, как и у Жанны, особый тембр голоса.
Cобранные средства будут направлены на благотворительность.
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