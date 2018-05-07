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Красивая и счастливая: Гузеева показала архивное фото
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Красивая и счастливая: Гузеева показала, как выглядела в молодости 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Известная телеведущая на днях поздравила своего сына с именинами. Лариса Гузеева также опубликовала фото из семейного архива, на котором запечатлена в годы, когда ее наследник был еще маленьким. Поклонники восхитились красотой звезды.
58-летняя Лариса Гузеева уже не первый год живет в браке с Игорем Бухаровым. В 2000 году она подарила ему дочь Ольгу. Также у нее есть сын Георгий от отношений с Кахой Толордавой. Не так давно старшему наследнику телеведущей исполнилось 26 лет. Она трогательно поздравила его в соцсети и показала архивные снимки с ним. Сейчас у сына артистки уже есть невеста и он живет отдельно от знаменитой мамы, но часто приходит к ней в гости.
Вчера Гузеева предалась воспоминаниям и показала еще один снимок, на котором запечатлена в молодости с маленьким Георгием. Также она поздравила его с именинами. "Сегодня именины для всех Георгиев! Мой самый главный! Самый любимый! Самый важный! С Праздником! Спасибо, что ты у меня родился", — написала телеведущая. В кадре она и ее сын позируют в белых халатах. Поклонники сразу заметили, что в те годы Лариса была очень стройной.
Многие восхитились красотой телеведущей. "Вы очень красивая мама", "Красивая и счастливая, годы невластны и сейчас", "Королевой была, королевой и осталась", "Вы восхитительная женщина, мать, актриса, телеведущая", — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что невеста Георгия находится в хороших отношениях с Гузеевой. Ведущая шоу "Давай поженимся" уже мечтает о том дне, когда у нее появятся внуки.
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