Красивая и счастливая: Гузеева показала архивное фото

Красивая и счастливая: Гузеева показала, как выглядела в молодости

Известная телеведущая на днях поздравила своего сына с именинами. Лариса Гузеева также опубликовала фото из семейного архива, на котором запечатлена в годы, когда ее наследник был еще маленьким. Поклонники восхитились красотой звезды.

58-летняя Лариса Гузеева уже не первый год живет в браке с Игорем Бухаровым . В 2000 году она подарила ему дочь Ольгу. Также у нее есть сын Георгий от отношений с Кахой Толордавой. Не так давно старшему наследнику телеведущей исполнилось 26 лет. Она трогательно поздравила его в соцсети и показала архивные снимки с ним. Сейчас у сына артистки уже есть невеста и он живет отдельно от знаменитой мамы, но часто приходит к ней в гости.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 6 Май 2018 в 7:03 PDT Вчера Гузеева предалась воспоминаниям и показала еще один снимок, на котором запечатлена в молодости с маленьким Георгием. Также она поздравила его с именинами. "Сегодня именины для всех Георгиев! Мой самый главный! Самый любимый! Самый важный! С Праздником! Спасибо, что ты у меня родился", — написала телеведущая. В кадре она и ее сын позируют в белых халатах. Поклонники сразу заметили, что в те годы Лариса была очень стройной.

Многие восхитились красотой телеведущей. "Вы очень красивая мама", "Красивая и счастливая, годы невластны и сейчас", "Королевой была, королевой и осталась", "Вы восхитительная женщина, мать, актриса, телеведущая", — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что невеста Георгия находится в хороших отношениях с Гузеевой. Ведущая шоу "Давай поженимся" уже мечтает о том дне, когда у нее появятся внуки.