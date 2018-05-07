Экс-участница «Холостяка» заявила об обмане на шоу

Неделя за неделей шоу "Холостяк" покидает одна из участниц. Уже совсем скоро зрители узнают, кто смог покорить сердце Егора Крида . Он ходит на свидания, чтобы получше узнать девушек и каждый раз певец все сильнее к ним привязывается. В минувшее воскресение ему не пришлось делать выбор, так как Анастасия Смирнова решила уйти по собственному желанию. Позже она прокомментировала свой поступок в соцсети.

"Этот спектакль окончен. Конечно я хотела написать другой пост, но он бы вам не понравился. Как говорится «Правда Глаза колет» и разрушать ваши иллюзии не буду. Это был обдуманный уход, последние недели на вилле в голове была только одна мысль «Уйти»", — пояснила Анастасия.

Она заверила, что еще с первого дня участия в проекте знала, что не дойдет до финала. Девушка намекнула, что остальные участницы шоу притворяются хорошими, терпят все ради "приза", а она этого делать не хотела, поэтому ее угнетало участие в "Холостяке".

A post shared by Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) on Apr 29, 2018 at 4:14am PDT