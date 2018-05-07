Экс-участница «Холостяка» заявила об обмане на шоу 

Неделя за неделей шоу "Холостяк" покидает одна из участниц. Уже совсем скоро зрители узнают, кто смог покорить сердце Егора Крида. Он ходит на свидания, чтобы получше узнать девушек и каждый раз певец все сильнее к ним привязывается. В минувшее воскресение ему не пришлось делать выбор, так как Анастасия Смирнова решила уйти по собственному желанию. Позже она прокомментировала свой поступок в соцсети.
"Этот спектакль окончен. Конечно я хотела написать другой пост, но он бы вам не понравился. Как говорится «Правда Глаза колет» и разрушать ваши иллюзии не буду. Это был обдуманный уход, последние недели на вилле в голове была только одна мысль «Уйти»", — пояснила Анастасия.
Она заверила, что еще с первого дня участия в проекте знала, что не дойдет до финала. Девушка намекнула, что остальные участницы шоу притворяются хорошими, терпят все ради "приза", а она этого делать не хотела, поэтому ее угнетало участие в "Холостяке".
По словам Смирновой, нахождение в четырех стенах и постоянный контроль, ее выводили из себя. "Жаль, что вам не показали правду, почему я оказалась на этом проекте, хотя сейчас это уже неважно. Все видели что происходи", — добавила девушка. Ранее она также участвовала в реалити-проектах «Каникулы в Мексике», «Инстаграмщицы» и «Дом-2». Анастасия отметила, что больше у нее нет желания участвовать в подобных шоу. На Егора она не держит зла. По ее мнению, они просто разные люди. Многие поклонники поддержали девушку и попросили ее не расстраиваться из-за произошедшего.