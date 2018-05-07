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Экс-участница «Холостяка» заявила об обмане на шоу
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Экс-участница «Холостяка» заявила об обмане на шоу 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Неделя за неделей шоу "Холостяк" покидает одна из участниц. Уже совсем скоро зрители узнают, кто смог покорить сердце Егора Крида. Он ходит на свидания, чтобы получше узнать девушек и каждый раз певец все сильнее к ним привязывается. В минувшее воскресение ему не пришлось делать выбор, так как Анастасия Смирнова решила уйти по собственному желанию. Позже она прокомментировала свой поступок в соцсети.
"Этот спектакль окончен. Конечно я хотела написать другой пост, но он бы вам не понравился. Как говорится «Правда Глаза колет» и разрушать ваши иллюзии не буду. Это был обдуманный уход, последние недели на вилле в голове была только одна мысль «Уйти»", — пояснила Анастасия.
Она заверила, что еще с первого дня участия в проекте знала, что не дойдет до финала. Девушка намекнула, что остальные участницы шоу притворяются хорошими, терпят все ради "приза", а она этого делать не хотела, поэтому ее угнетало участие в "Холостяке".
По словам Смирновой, нахождение в четырех стенах и постоянный контроль, ее выводили из себя. "Жаль, что вам не показали правду, почему я оказалась на этом проекте, хотя сейчас это уже неважно. Все видели что происходи", — добавила девушка. Ранее она также участвовала в реалити-проектах «Каникулы в Мексике», «Инстаграмщицы» и «Дом-2». Анастасия отметила, что больше у нее нет желания участвовать в подобных шоу. На Егора она не держит зла. По ее мнению, они просто разные люди. Многие поклонники поддержали девушку и попросили ее не расстраиваться из-за произошедшего.
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