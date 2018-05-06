Максим Фадеев в свой юбилей олицетворил себя с вековым древом

Сегодня великому продюсеру Максиму Фадееву исполняется 50 лет, и к своему юбилею выдающийся деятель отнесся с неизменным юмором, сравнив себя с крепким вековым деревом, прочно стоящим на земле.

Катю Лель и 6 июня у выдающегося продюсера и музыканта Максима Фадеева юбилей — артисту исполняется 50 лет. За время своего пути Максим взрастил таких артистов, как Наргиз, Линду, Глюкозу, Ираклия, Юлию Савичеву Лену Темникову . Все коллеги отмечают, что Фадеев обладает отличным чувством юмора и ко всему подходит с творческой стороны. И на собственный юбилей Максим порадовал публику удачной шуткой, сравнив себя с вековым деревом.

«Мне сегодня 50 лет. Это Наташа меня обнимает!» — сообщил Фадеев, показывая снимок, на котором его супруга прижалась к необъятному стволу внушительного древа. Поклонники оценили искрометное сравнение и признали, что продюссер и правда напоминает дуб, но не оттого, что стал старым, а потому что точно также крепко стоит на земле и создает впечатляющий и внушительный образ отечественного деятеля искусств.

«Максим! Ваша Душа, также необъятна, как это дерево» «Поздравляю! Максим! Вы лучший! И ваше сердце больше, чем это дерево» «Вы и правда похожи на могучее дерево. Прочно стоите на земле, а крона продувается ветрами новых идей и согревается лучами таланта» «Хорошее сравнение с вековым древом, вы и правда выдающаяся личность — как древний дуб посреди молодого леса» Не остались в стороне и коллеги Фадеева, специально к его юбилею смонтировав необычный ролик, которым душевно поздравили продюсера с наступлением золотой осени его жизни.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 6 Май 2018 в 3:53 PDT Стоит отметить, что не всегда жизнь Максима была в достатке, и ему есть что рассказать, к примеру, в детстве он отправился на подработку, чтобы купить себе велосипед. Любопытно, что после того, как с таким трудом добытый велосипед был угнан, Фадеев не только не сдался, но и напротив, стал мечтать о чем-то большем и начал копить деньги на мопед. Правда, и эта затея окончилась неудачей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!