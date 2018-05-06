«Красивая и счастливая»: Корикова восхитила фанатов

«Красивая и счастливая»: Елена Корикова восхитила фотографиями из отпуска

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 6 Май 2018 в 6:26 PDT 46-летняя Елена Корикова довольно редко балует подписчиков своего Instagram свежими снимками. Однако несколько часов назад актриса показала фотографии из отпуска, который она проводит в Венеции . «Если Вам сказали, что Ваш поезд ушёл, помните-ещё есть самолеты и яхты!» — гласит подпись под серией ярких кадров. Судя по фотографиям, Елена выглядит все так же прекрасно, как и пятнадцать лет назад, во время съемок «Бедной Насти».

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 5 Май 2018 в 10:29 PDT «Какая красивая 😻», «Красавица! Была, есть и будете!Счастья вам!», «Вам так идет улыбка», «Такая красивая!солнечная ❤», «Очень красивая и счастливая», «Солнышко ясное. Елена Прекрасная и лучезарная😍», « Италия вам к лицу, как и вы ей 😊» — восхитились подписчики Елены.

Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи об алкогольной зависимости актрисы. Елена долго не комментировала появившуюся информацию, однако ее терпению пришел конец: «Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать».