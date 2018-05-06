Ещё
«Красивая и счастливая»: Корикова восхитила фанатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Красивая и счастливая»: Елена Корикова восхитила фотографиями из отпуска 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Instagram
46-летняя Елена Корикова довольно редко балует подписчиков своего Instagram свежими снимками. Однако несколько часов назад актриса показала фотографии из отпуска, который она проводит в Венеции. «Если Вам сказали, что Ваш поезд ушёл, помните-ещё есть самолеты и яхты!» — гласит подпись под серией ярких кадров. Судя по фотографиям, Елена выглядит все так же прекрасно, как и пятнадцать лет назад, во время съемок «Бедной Насти».
«Какая красивая 😻», «Красавица! Была, есть и будете!Счастья вам!», «Вам так идет улыбка», «Такая красивая!солнечная ❤», «Очень красивая и счастливая», «Солнышко ясное. Елена Прекрасная и лучезарная😍», «Италия вам к лицу, как и вы ей 😊» — восхитились подписчики Елены.
Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи об алкогольной зависимости актрисы. Елена долго не комментировала появившуюся информацию, однако ее терпению пришел конец: «Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать».
Passion.ru: последние новости
Певец Шура мечтает стать отцом «Что за дела, Филя?»: Пугачева приревновала Киркорова к Бузовой 15-летняя дочь Елены Воробей госпитализирована в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой380
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии49
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1956
В Турции задумались об отмене виз для россиян275
В Лондоне устроили «кислотную атаку»106
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение