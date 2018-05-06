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Бузова сообщила о замужестве
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Бузова выходит замуж 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Ранее певица заинтриговала подписчиков снимком в свадебном платье, теперь поделилась новыми подробностями
Ведущая "Дома-2" и певица Ольга Бузова 6 мая заявила, что выходит замуж.
Соответствующий видеонамёк звезда опубликовала в Сети.
При этом Бузова подчеркнула, что "вся страна ждала" её замужества — "бродили слухи, собирались сплетни".
"Сегодня этот день настал, я готова поделиться счастьем со всеми вами. И не спрятать свои чувства, а кричать о них. Друзья, я счастлива. И хочу своим счастьем поделиться", — заявила певица.
Это обращение немного не вяжется с публикацией, которую она опубликовала в своём Instagram несколько дней до этого видео, сопроводив фото хэштегом #счастьелюбиттишину.
Подписчики предположили, что скорее всего — это очередной рекламный ход одного из проектов Бузовой.
К слову, имя избранника ведущая не озвучила.
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Комментарии21  Ещё 2 источника 
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