Бузова сообщила о замужестве

Бузова выходит замуж

Ранее певица заинтриговала подписчиков снимком в свадебном платье, теперь поделилась новыми подробностями

Ведущая "Дома-2" и певица Ольга Бузова 6 мая заявила, что выходит замуж.

Соответствующий видеонамёк звезда опубликовала в Сети.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 5 Май 2018 в 8:47 PDT

При этом Бузова подчеркнула, что "вся страна ждала" её замужества — "бродили слухи, собирались сплетни".

"Сегодня этот день настал, я готова поделиться счастьем со всеми вами. И не спрятать свои чувства, а кричать о них. Друзья, я счастлива. И хочу своим счастьем поделиться", — заявила певица.

Это обращение немного не вяжется с публикацией, которую она опубликовала в своём Instagram несколько дней до этого видео, сопроводив фото хэштегом #счастьелюбиттишину.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Апр 2018 в 11:18 PDT

Подписчики предположили, что скорее всего — это очередной рекламный ход одного из проектов Бузовой.

К слову, имя избранника ведущая не озвучила.