Ещё
Умер Фуад Поладов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер советский артист Фуад Поладов 

RT на русском 29 минут назад
Фото: minval.az
Народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов умер в возрасте 69 лет, сообщает Sputnik Азербайджан.
Отмечается, что он долгое время проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.
Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года. Окончил Азербайджанский Государственный институт искусств имени М. А. Алиева. В 1987 году получил звание народного артиста Азербайджана. С 1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна. Поладов снялся в 43 фильмах и сыграл десятки ролей в театре.
Дебют кино состоялся в 1966 году в картине «Следствие продолжается». Поладов сыграл в драме «Главное интервью», музыкальном фильме «День рождения», комедии «Свекровь», военно-приключенческом фильме «Взлётная полоса».
RT на русском: последние новости
Представитель Украины на «Евровидении» забыл украинский язык на пресс-конференции Михалков прокомментировал снятие с эфира выпуска программы «Бесогон» В Нью-Йорке прошла церемония прощания с певцом Вадимом Мулерманом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой62
В Турции задумались об отмене виз для россиян197
Сулейман Керимов госпитализирован66
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Умер Владимир Сапунов48
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение