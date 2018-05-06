Умер Фуад Поладов

Умер советский артист Фуад Поладов

Отмечается, что он долгое время проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года. Окончил Азербайджанский Государственный институт искусств имени М. А. Алиева. В 1987 году получил звание народного артиста Азербайджана. С 1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна. Поладов снялся в 43 фильмах и сыграл десятки ролей в театре.

Дебют кино состоялся в 1966 году в картине «Следствие продолжается». Поладов сыграл в драме «Главное интервью», музыкальном фильме «День рождения», комедии «Свекровь», военно-приключенческом фильме «Взлётная полоса».