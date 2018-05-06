Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой

Зрители «Евровидения» потребовали срочно заменить Самойлову на Бузову

Интернет-пользователей разочаровало просочившееся в социальные сети видео с репетиции выступления российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой , они призвали срочно заменить певицу на звезду Instagram Ольгу Бузову

«Если в этом году они уже ошиблись, то, надеюсь, в следующем исправятся. Если мы посылаем кого попало, то лучше бы Бузову отправили. Она гораздо лучше подходит для такой роли, Бузова хотя бы своими танцульками номер вытянула», — пишут в комментариях под видео с репетиции.

«Ужасный голос, будто режут ее по живому. Вроде девушка не плохая. Но все настолько плохо, что даже Бузова лучше бы выступила», — соглашается другой комментатор.

«Бузова бы однозначно порвала», «Бузова лучше поет — 100%», — добавляют пользователи.

«Да уж. Гора. Фантазии больше ни на что не хватило, конечно, решили сделать максимально убогую гору. Ну хоть тональность понизили, орать не будет так, как Москве . Ужас, как стыдно за Россию , у нас много хороших и достойных певцов, умеющих петь, неужели нельзя было никого из них отправить на конкурс?» — пишет пользователь под псевдонимом Meow.

В то же время многие поддерживают Самойлову, уверяют, что она переволновалась. «Назад дороги нет. За тобой Россия, Юля. Крепись и не теряй мужества», — призывают в Сети.

«Я рад, что Юля поедет, пусть в ее жизни будет яркий момент, даже если ее вокал и не образцовый. Я думаю, она такую поездку заслужила. И вы что-то на Бузову (например) так не рявкаете, хотя та и с руками, и с ногами. Пусть лучше будут такие, как Юля, петь, чем такие, как Бузова», — пишет Sam Esq.

«Поражает внутренняя сила этой девочки. Через столько прошла и не сломалась. А какие оценки поставит прогнившая Европа это не важно. При нынешних политических обстоятельствах оценок высоких не будет», — пишет pianoguyyy.