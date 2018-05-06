«Иванушка» показал архивный кадр с мамой

Кирилл Андреев посвятил покойной родительнице проникновенный пост.
47-летний певец, солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев опубликовал в личном блоге редкий архивный кадр с покойной матерью и посвятил родительнице проникновенную запись в Instagram:
Сегодня моей маме исполнилось бы 79 лет. Фото со свадьбы моих родителей, — лаконично написал артист.
Поклонники выразили Кириллу Андрееву свои соболезнования: «Пусть там будет лучше, чем здесь…», «Царствие небесное», «Пусть всех, кого мы любим, небеса хранят», «Царствие небесное вашей мамочке», «Светлая память».
Многие также отметили, что мужчина очень похож на своего отца: «Как же вы похожи на папу!», «Вы — копия папа!», «Вот это да, вы как копия папы! Спасибо вашим родителям!», «Да, Кирюш, просто копия папы!», «Как же вы на отца похожи, просто копия!».