«Иванушка» показал архивный кадр с мамой

Солист «Иванушек International» показал архивный кадр с мамой

47-летний певец, солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев опубликовал в личном блоге редкий архивный кадр с покойной матерью и посвятил родительнице проникновенную запись в Instagram:

Сегодня моей маме исполнилось бы 79 лет. Фото со свадьбы моих родителей, — лаконично написал артист.

Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev71) 3 Май 2018 в 11:36 PDT

Поклонники выразили Кириллу Андрееву свои соболезнования: «Пусть там будет лучше, чем здесь…», «Царствие небесное», «Пусть всех, кого мы любим, небеса хранят», «Царствие небесное вашей мамочке», «Светлая память».

Многие также отметили, что мужчина очень похож на своего отца: «Как же вы похожи на папу!», «Вы — копия папа!», «Вот это да, вы как копия папы! Спасибо вашим родителям!», «Да, Кирюш, просто копия папы!», «Как же вы на отца похожи, просто копия!».