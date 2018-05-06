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Бывший гитарист «The Used» умрет на шоу
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Бывший гитарист «The Used» умрет на шоу 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
У рок-группы «The Used» наметились серьезные проблемы с одним из бывших участников. Молодой человек, по словам основного состава, пообещал убить себя во время одного из концертов в отместку за увольнение.
Рокеры из штата Юта только что подали заявление в суд, чтобы добиться оградительного ордера в отношении бывшего гитариста Джастина Шековски. Мужчину уволили некоторое время назад из-за несоответствия имиджу группы. Согласно документам, поступившим в полицию штата, Джастин сначала угрожал участникам группы, но потом пообещал повеситься посреди одного из выступлений своих обидчиков.
Сообщения, поступившие от имени молодого гитариста, носят угрожающий характер. В одном из посланий Шековски открыто говорит о том, что месть — единственный для него способ добиться справедливости. В других письмах неудачливый рок-исполнитель заявляет о вине участников «The Used» в крахе его карьеры и краже творческих наработок. Музыканты получили ордер, согласно которому Джастин не имеет права приближаться ближе, чем на 90 метров к любому из них, а также к заведениям, где будут проводиться шоу.
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