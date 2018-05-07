Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Один из снимков опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской . В комментариях к фото пользователи возмутились, что на одном из флагов — надпись на украинском языке. Саму процессию они назвали «шапито», «позором» и «жалким зрелищем», а также «разозлились», что акцию возглавляет Самойлова.

Одна из пользовательниц отметила, что «русские везде за собой возят свой мир, не ассимилируются и не меняют мировоззрение».

«Изменить их не может никто и ничто. Бесполезно рассчитывать, что они когда-нибудь станут европейцами. А уничтожить их никто не может уже полтыщщи лет», — написала она, добавив, что во времена СССР русские «сидели за железным занавесом, а сейчас размножились по миру и везде устраивают Россию».