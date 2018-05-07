Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев 

В Лиссабоне, столице «Евровидения-2018», прошла акция «Бессмертный полк», которую возглавила представительница России на конкурсе Юлия Самойлова. Как сообщает «Обозреватель», фотографии шествия «разозлили» украинцев.
Один из снимков опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской. В комментариях к фото пользователи возмутились, что на одном из флагов — надпись на украинском языке. Саму процессию они назвали «шапито», «позором» и «жалким зрелищем», а также «разозлились», что акцию возглавляет Самойлова.
Одна из пользовательниц отметила, что «русские везде за собой возят свой мир, не ассимилируются и не меняют мировоззрение».
«Изменить их не может никто и ничто. Бесполезно рассчитывать, что они когда-нибудь станут европейцами. А уничтожить их никто не может уже полтыщщи лет», — написала она, добавив, что во времена СССР русские «сидели за железным занавесом, а сейчас размножились по миру и везде устраивают Россию».
По данным ТАСС, в шествии приняли участие около 400 человек. Координатор акции «Бессмертный полк» в Лиссабоне Жанна Кунчева рассказала агентству, что в столице Португалии шествие проходит уже четвертый год. Участники акции несли фотографии и таблички с информацией об их родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. В колонне также встречались флаги Белоруссии, Украины, Грузии и других стран. Вместе с Самойловой в акции приняли участие члены российской делегации на «Евровидении».