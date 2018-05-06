Роза Сябитова сменила имидж

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 3 Май 2018 в 8:24 PDT Главная сваха страны еще недавно шокировала всех фотосессиями с откровенным декольте, но этой весной кардинально сменила отношение к своему стилю. Роза посоветовала подписчицам в возрасте не надевать ту одежду, которая шла им в молодости.

Сябитова порекомендовала солидным дамам прятать не только зону декольте за высоким воротом, но также скрывать колени, выбирая юбки чуть пониже. Сваха также посоветовала не выставлять на показ верхнюю часть рук. Модные советы для женщин в возрасте Роза сопроводила снимком в костюме, удовлетворяющем всем требованиям.

Подписчиков устроили полезные стильные советы, но снимок самой телеведущей им показался подозрительным: «Фотошоп лица рулит. До дури. Ну, блин, это же видно! На фотографии пол-лица с левой стороны срезано неровно», «Конечно, ноги не удались, надо было спрятать».