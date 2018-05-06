Пугачева: «От радости сердечко тает»

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram свою фотографию и запись о том, как ждет мужа Максима Галкина, опровергнув таким образом фейковую новость о своей смерти, запущенную ранее в соцсетях.
«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», — написала Пугачева в своем Instagram, опубликовав также свою фотографию.
Таким образом она еще раз опровергла новость, которую запустили в соцсетях о якобы смерти Пугачевой, которую запустил пользователь Twitter «Романа». Назывались даже «причины смерти» — «закупорка сердечной артерии» или «передозировка наркотиков». Однако информация оказалась обычным «фейком».