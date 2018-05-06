Пугачева: «От радости сердечко тает»

Пугачева опровергла слухи о состоянии своего здоровья

«От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает», — написала Пугачева в своем Instagram, опубликовав также свою фотографию.

Таким образом она еще раз опровергла новость, которую запустили в соцсетях о якобы смерти Пугачевой, которую запустил пользователь Twitter «Романа». Назывались даже «причины смерти» — «закупорка сердечной артерии» или «передозировка наркотиков». Однако информация оказалась обычным «фейком».