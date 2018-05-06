Рождественская высказалась о Плисецкой

Фотохудожница запомнила выдающуюся российскую балерину неземной красавицей не только благодаря снимкам в одном из американских издательств.

Публикация от Катя Рождественская (@katyarozhdest) 2 Май 2018 в 5:09 PDT Маленькой Кате удалось увидеть Майю собственными глазами. Встреча, запомнившаяся Рождественской на всю оставшуюся жизнь, произошла в Большом театре во время одного из торжественных мероприятий. К счастью, бабушке Екатерины удалось достать билеты в партер, куда попадали только иностранцы и директора продовольственных магазинов.

На входе в зал Рождественская увидела точеную фигуру, затянутую в длинное платье-футляр из плотного черного трикотажа. Сверху одеяние дополняла серая шелковая юбка со шлейфом и изумительной красоты широкий изумрудный пояс, подчеркивавший невероятно тонкую талию. В тот момент девочка потеряла дар речи от восхищения незнакомкой, а бабушка сообщила, что перед ними стоит сама Майя Плисецкая.