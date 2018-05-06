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Рождественская высказалась о Плисецкой
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Рождественская высказалась о Плисецкой 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Фотохудожница запомнила выдающуюся российскую балерину неземной красавицей не только благодаря снимкам в одном из американских издательств.
Маленькой Кате удалось увидеть Майю собственными глазами. Встреча, запомнившаяся Рождественской на всю оставшуюся жизнь, произошла в Большом театре во время одного из торжественных мероприятий. К счастью, бабушке Екатерины удалось достать билеты в партер, куда попадали только иностранцы и директора продовольственных магазинов.
На входе в зал Рождественская увидела точеную фигуру, затянутую в длинное платье-футляр из плотного черного трикотажа. Сверху одеяние дополняла серая шелковая юбка со шлейфом и изумительной красоты широкий изумрудный пояс, подчеркивавший невероятно тонкую талию. В тот момент девочка потеряла дар речи от восхищения незнакомкой, а бабушка сообщила, что перед ними стоит сама Майя Плисецкая.
Поклонники поддержали Ектатерину: «Необыкновенный портрет. По-моему, и творчество, и космическая внешность великой советской балерины никого не оставляла равнодушным. Мне посчастливилось видеть балет Дон Кихот с ее участием в Кремле. Обожаю балет, могу смотреть его бесконечно. Спасибо, Екатерина, за чудесный пост. Великая Майя! Имя ведь тоже такое необычное — МАЙЯ, и она сама была как ВЕСНА!»
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