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Хабенский отреагировал на вопрос о «тупых зрителях»
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Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос о «тупых зрителях» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Режиссер Константин Хабенский был крайне эмоционален на премьере фильма «Собибор» в Петербурге и устроил выволочку задавшей ему вопрос женщине. Вначале зрительница поблагодарила за картину.
«Спасибо за фильм смотреть страшно, все равно смотришь: если нам страшно здесь, в зале, то что было там», — сказала она, а затем поинтересовалась, как фильм воспримет менее подготовленная аудитория. Видео с показа выложено на Youtube.
«Здесь сидит аудитории подготовленная, а что будет, когда придет публика другая с поп-корном и кока-колой? Вот как сделать, чтобы до них это дошло, достучало?» — спросила она.
Не совсем верно поняв ее посыл, Хабенский отреагировал крайне нервно. Как следует из его дальнейших слов, ему показалось, что женщина имела в виду, что широкий зритель не пойдет на эту картину.
«Что вас волнует, скажите, пожалуйста?» — многократно спрашивал он зрительницу.
Та в ответ растерялась, а Хабенский все больше раздражался.
«Мне кровно интересен ваш вопрос, кто придет на этот фильм, что вас волнует, скажите? Вы мой человек, который живет в моем в городе, что вас волнует, чего вы боитесь? Почему вы считаете, что зритель не пойдет на этот фильм, почему вы думаете, что вы более чутки?» — сказал он.
Зрительница удивилась, сказав, что ничего подобного не говорила.
«Я прочитал это в вашем вопросе», — услышала она в ответ.
Потом режиссер все же отметил, что мог быть неправ. Далее он заявил, что необходимо «расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи» и создавать «взлетную полосу для следующего поколения, которое будет заботиться о нас».
Фильм «Собибор», снятый Хабенским, вышел в российский прокат 3 мая. Картина посвящена восстанию в нацистском лагере в Польше, который действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. В нем было уничтожено от 150 тыс. до 250 тыс. евреев.
Комментарии2  Ещё 5 источников 
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