Панин втянул в скандал Цымбалюк-Романовскую

Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.

"Костлявая рука голода подкралась! Придумали тему для НТВ. Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло", — заявил Панин.

Центральные телеканалы никак не отреагировали на крик о помощи, но пользователи социальных сетей раскритиковали артиста.

Некоторые были удивлены тем фактом, что актер решил втянуть в скандал Цымбалюк-Романовскую. Другие и вовсе опустились до оскорблений.