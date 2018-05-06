Панин втянул в скандал Цымбалюк-Романовскую 

Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.
"Костлявая рука голода подкралась! Придумали тему для НТВ. Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло", — заявил Панин.
Центральные телеканалы никак не отреагировали на крик о помощи, но пользователи социальных сетей раскритиковали артиста.
Некоторые были удивлены тем фактом, что актер решил втянуть в скандал Цымбалюк-Романовскую. Другие и вовсе опустились до оскорблений.
"Вы ******* (гей — Прим. ред.), Леха" — пишет один из комментаторов. "Иди к психиатру!" — советует другой.