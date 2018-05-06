Ещё
Панин втянул в скандал Цымбалюк-Романовскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панин втянул в скандал Цымбалюк-Романовскую 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Знаменитый актер Алексей Панин опубликовал необычное видео. Он заявил, что намерен переплюнуть бывшую жену Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую.
"Костлявая рука голода подкралась! Придумали тему для НТВ. Мы переплюнем Цымбалюк-Романовскую, будем ходить по всем каналам и зарабатывать бабло", — заявил Панин.
Центральные телеканалы никак не отреагировали на крик о помощи, но пользователи социальных сетей раскритиковали артиста.
Некоторые были удивлены тем фактом, что актер решил втянуть в скандал Цымбалюк-Романовскую. Другие и вовсе опустились до оскорблений.
"Вы ******* (гей — Прим. ред.), Леха" — пишет один из комментаторов. "Иди к психиатру!" — советует другой.
Дни.ру: последние новости
Оголившуюся Бузову признали святой "Диагноз – рак": Кудрявцева опешила от страшного известия "Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом681
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США91
Трампа не позовут на похороны Маккейна820
Оголившуюся Бузову признали святой103
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры26
Видео
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Кавказ
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение