Фадееву исполняется 50 лет

Именитый российский музыкальный продюсер, композитор и певец отмечает юбилей.
Накануне столь значительной даты Максим Фадеев опубликовал у себя в Instagram философский пост: «Когда меня спрашивают про жизненные уроки, я всегда вспоминаю один из главных. Это мои занятия греко-римской борьбой. В юности мне запрещали заниматься из-за проблем с сердцем. Я, как и все подростки, "забивал" на просьбы родителей, думая, что здоровье вечное и ничего не случится. А когда в очередной раз родители ставили ультиматум, сбегал из дома. Занимался по ночам в училище в спортзале, когда никого не было. Потому что горел, хотел, был как натянутая струна. Честно скажу, мой опыт закончился печально — прямо на татами потерял сознание, сердце не выдержало. Но после этого я понял главное — всегда прислушиваться не только к собственным желаниям (подчас эгоистичным), а еще к организму, который всегда дает нам правильные сигналы. Если бы не тот случай, я бы был сейчас совсем другим. Всё было бы по-другому».
Максим родился 6 мая 1968 в семье музыкантов не в первом поколении. Кроме музыкальной школы он окончил музучилище, причем два факультета одновременно — дирижерско-хоровое и фортепианное. Он писал песни, работал солистом в кавер-группе, где с легкостью копировал хиты «The Beatles», «Queen» и «Led Zeppelin» и т. д. Коллектив был очень популярен на местных дискотеках. Когда Фадеев перебрался в Москву по приглашению Сергея Крылова, он сразу начал делать аранжировки для Леонтьева, Малежика и Долиной. Также продвигал собственные певческие проекты. С 1993 года Фадеев плотно занялся продюсированием и написанием музыки для кино. В списке артистов и групп, которых он раскрутил за это время числятся: Линда, «Oil Plant», «Total», «Монокини», Иракли, Глюкоzа, Юлия Савичева, Елена Темникова, Катя Лель, Наргиз Закирова, SEREBRO и другие. Также две подопечные Фадеева «Голос. Дети» — Алиса Кожикина и Сабина Мустаева стали победительницами шоу. В личной жизни Максим Фадеев счастлив. Много лет он женат на Наталье Фадеевой. У пары есть сын Савва (1997 г.р), который тоже занимается музыкой. Макс обожает заниматься садоводством и пишет сказки для детей, которые пока еще не опубликовал.