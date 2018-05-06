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Владимир Этуш отмечает юбилей
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Владимир Этуш отмечает 95-й юбилей 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Свой 95-й юбилей Владимир Этуш встретит на сцене родного Вахтанговского театра, сыграв главную роль в спектакле «Бенефис».
Народный артист СССР Владимир Этуш сегодня отмечает 95-тилетие. Однако артист неоднократно признавался, что даже День рождения для него не так важен, как 9 Мая.
«Сегодня я буду праздновать 95-летний юбилей по паспорту. По паспорту мне исполняется 95 лет, а по жизни — 96 лет», — пояснил он.
Дело в том, что его мама изменила в документах год рождения сына с 1922 на 1923-й, так как хотела, чтобы он пошел в армию попозже. Но в 1941-м Этуш ушел на фронт добровольцем. Он принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины, воевал в горах Кабарды и Осетии.
Владимир Этуш сражался, пока не получил серьезное ранение, а после он закончил Щукинское театральное училище. За 70 лет в искусстве артист сыграл больше сотни ролей в театре и кино. Антон Семенович Шпак из фильма «Иван Васильевич Меняет профессию» стал поистине народным персонажем.
«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая.. три» и «все, что нажито непосильным путем» — эти фразы наизусть знает вся страна.
В свои 96 Этуш продолжает активно работать, он играет в 4-х спектаклях. Сегодняшний праздник артист встретит на сцене родного Театра имени Евгения Вахтангова, он сыграет главную роль в спектакле с говорящим названием «Бенефис».
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