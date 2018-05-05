Папунаишвили обратился к фанатам

Российский хореограф попросил подписчиков в Инстаграм о непростом одолжении: Евгений выставил на суд публики картины, написанные его отцом, Робертом Папунаишвили, и сообщил, что оценка читателей блога очень важна для автора.

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) 2 Май 2018 в 4:11 PDT В своем посте хореограф показал несколько пейзажей, выполненных на высоком уровне. Вероятно, мастерство художника стало причиной огромного количества положительных отзывов.

Многие подписчики Евгения сообщили, что желали бы приобрести некоторые из картин или увидеть больше работ Роберта. Другие поделились своими ощущениями от увиденного: «Хотелось бы такую картину повесить дома! Особенно #3 или #4. Невероятно тёплые, живые! Но, боюсь, это стоит дорого. И это правильно! Понимаю, сколько труда вложено! Папа талант! Спасибо за красоту!»