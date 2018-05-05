Дюжев: Жена учила меня «носить» живот

Десять лет назад хорошо всем нам известный актер Дмитрий Дюжев женился на красивой девушке Татьяне Зайцевой. Этот шаг был для них настолько серьезен, что вскоре они обвенчались. Сейчас у этой пары уже двое сыновей: Ивану скоро будет десять лет, Дмитрию — три года. В нашем материале эта пара откровенно делится с нашим журналистом своей историей любви.

Их свела Мадонна

— Дмитрий, вы с Татьяной любите слушать песни в исполнении Мадонны?

Дмитрий: Специально не слушаем совсем (смеется). Это вы к тому, что мы на концерте Мадонны познакомились?! Так мы и тогда на стадионе в «Лужниках» ее песен не слышали. Я как увидел Таню, обо всем на свете забыл! Она сидела на соседнем от меня ряду. Концерт задержали на два часа, а я был только рад. Развлекал ее всякими пустяками, лишь бы только разговаривать. Поэтому, когда Мадонна начала петь, нам было уже не до концерта.

Татьяна: Влюбленность первых дней никуда не пропала — наоборот, развивается и крепнет. Свою любовь Дима доказывает мне каждый день, я живу в такой радости… Когда приходится улетать по делам в другой город, из самолета перед взлетом он обязательно присылает мне эсэмэс с такими трогательными словами, что у меня прямо ком в горле — как будто в последний раз!

— Татьяна, а когда вы открыли для себя артиста Дмитрия Дюжева?

Татьяна: Когда смотрела сериал «Бригада» и другие фильмы с его участием. За месяц до знакомства с Димой в «Лужниках» мы с подругой пришли в кинотеатр «Октябрь» — там проходил премьерный показ фильма Павла Лунгина «Остров». Представляете, Бог нам еще раньше давал шанс познакомиться: мы с Димой оказались в одном зале — он выступал перед началом фильма на сцене, смотрел в зал. Но меня не видел. Да и для меня он еще был артистом, который когда-то сыграл Космоса в «Бригаде». Но чтобы понять его лучше, мне, видимо, нужно было сначала посмотреть «Остров», где Дима играет монаха. И я была поражена. Там же каждая роль — это боль. В общем, впечатление было очень сильное.

Дмитрий: Ты и не подозревала, что этот артист станет твоим мужем (смеется).

Татьяна: Когда после концерта Мадонны Дима предложил встретиться и сходить с ним в ресторан, я задумалась: а нужно ли мне это?! Я не сторонница легких отношений, для меня если что-то произойдет, то всерьез и надолго. А тут артист, человек публичный, что если я для него просто очередное увлечение?! Но вспомнила свои мысли после просмотра «Острова» — и поняла, что приду и сама со временем пойму, что же я для него значу.

Дмитрий: Я и сам должен был это понять. Я чувствовал, что она мне дорога и что я не мог, не хотел ее терять. Но прежде чем сделал предложение, ухаживал за Танечкой долго — полтора года.

Геннадий Гахов

— Вскоре после свадьбы вы повенчались. Многие откладывают это на потом, считая, что столь серьезный шаг делают, только если пуд соли съели…

Татьяна: Согласившись стать женой Димы, я почему-то сразу понимала, что свадьба для него — недостаточная процедура. Что будет и венчание. Для нас это с самого начала было вполне логичным. Мне кажется, ошибаются те, кто думает, будто штамп в паспорте ничего не меняет. Меняет. А уж тем более венчание… Это такое важное событие для обоих! На следующее же утро после обряда я проснулась другим человеком. Смотрю на спящего рядом Диму и ясно осознаю: мы теперь вместе НАВСЕГДА.

«Таня мои фантазии разгадывает»

— Дмитрий, я читал, что во время съемок фильма «Беременный» супруга учила вас правильно «носить» живот. Она в работе вам помогает?

Дмитрий: Таня — первая, с кем я советуюсь. Я пересказал ей сюжет будущей новеллы, и она сказала: «Знаешь, что-то совсем уж грустно. Нет в конце фильма надежды ни у героя, ни у зрителя». И я нашел другой финал, более оптимистичный. Да и в целом юмора прибавилось.

Татьяна: Женщины всегда хотят видеть в книгах или в кино какой-то луч света, мужчины в этом плане более драматичны. А Дима — человек, который готов к обсуждению. Ему важно сверить свои ощущения от работы — важно, чтобы получалось правдиво. Потому и спрашивает мое мнение и внимательно слушает до конца. Мне кажется, человек, который мало что пережил в жизни, не смог бы быть режиссером. Дима — человек, в душе которого жива боль потерь — он несколько лет тому назад потерял маму…

Дмитрий: Таня по первому образованию — психолог. Может не только совет дать, но и профессионально проанализировать. Как-то я рассказал ей замысел короткометражного фильма о человеке, которого поднимают с постели. Одевают, кричат, выгоняют на балкон над огромной площадью. Он улыбается, машет рукой многотысячной толпе, которая ему аплодирует… Таня не без юмора сделала вывод: «Ну, понятно: тебя мучает быт, работа, желание достичь что-то в жизни — а потом ты выходишь на сцену перед публикой, и ты — король». Вот так жена мои фантазии разгадывает (смеется). И удивительно глубоко меня понимает.

Татьяна: Я всегда говорю мужу: «Береги себя ради нас!» Ведь Дима много работает, совершенно не заботится о своем здоровье…

— Татьяна, вы очень красивая женщина, вам не предлагали сниматься в кино?

Татьяна: Нет, да и я к этому не стремлюсь. Мне кажется, человек должен делать то, что он умеет и чему профессионально учился. Актерская работа — это не мое. Мое время принадлежит семье: мужу, детям. У меня второе образование — менеджер-управленец. Иногда моя профессия помогает Диме в его новых режиссерских и продюсерских опытах, и я рада быть полезной мужу.

— Это правда, что вы не хотели бы видеть своих сыновей актерами?

Дмитрий: Дети актеров, которых я знаю, делятся на два типа. Одни начинают купаться в славе родителя и требовать внимания: да вы знаете, кто мой папа? Другие комплексуют со страшной силой, что их воспринимают только как сына (дочку) узнаваемых папы или мамы. Так что мы стараемся не воспитывать из наших детей ни первого варианта, ни второго.

«Мы всей семьей ходим в церковь»

— Дмитрий, раньше вы по несколько дней жили в монастырях. Почему? А сейчас возникает такая потребность?

Дмитрий: Знаете, в детстве мне представлялся город, который я не мог описать словами, понять — почему именно там хочу жить. Но мечтал о нем. И вот однажды, несколько лет тому назад, я оказался в монастыре. Вошел на его территорию — и узнал: вот об этом городе я мечтал в детстве, вот он! Когда после ухода мамы я понял, что потерял себя, пришел туда снова. Понимание того, что происходит в тебе, приходит постепенно. И не остается больше смятения, сомнения, пустого времени. Уныние — грех, боязнь — грех, объедание — грех. На все это — запрет. В монастыре молодое поколение почитает старших, и это мне нравится. А главное правило — не теряй ни минуты, трудись над собой. В мирской жизни это не всегда получается… Сейчас мы всей семьей каждые выходные ходим в церковь. У нас есть духовный наставник. У него мы причащаемся. Каждый вечер перед сном я произношу молитву. О здоровье детей, жены и всех наших близких. Поминаю моих так рано ушедших родных. И даже за своих врагов и недоброжелателей прошу прощения у Бога.

Татьяна: Иногда я задаю мужу вопрос: достаточно ли тебе спокойно? Нет ли сейчас необходимости и потребности уехать в монастырь? Если Дима решит, что ему на несколько дней это нужно, мне кажется, смогу его понять. У нас есть один близкий друг, который, несмотря на свою достаточно активную и насыщенную жизнь, ежемесячно по несколько дней проводит в монастыре. Иногда один, иногда — с семьей. И я считаю, это совершенно нормально. Если человеку это придает мудрости, силы… Но надолго Диму все-таки не отпущу (смеется).