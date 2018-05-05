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Рудковская похвасталась «сухими» ногами
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Рудковская похвасталась «сухими» ногами 

Russianshowbiz.info 47 минут назад
Фото: Instagram
Российский продюсер наслаждается прогулками по весеннему Парижу, но выбирает для променада очень короткую одежду, чтобы показать свои стройные ноги.
Яна обратилась к своему личному тренеру, упрекнув его в том, что тот не допустил ее к занятиям. Рудковская заметила, что ее ноги уже достаточно просушены, как у марафонца. Это свидетельствует о пользе тренировок.
На продюсера тут же посыпались комментарии с критикой в адрес слишком худых ног и огромных кроссовок. Но нашлись и заступники: «Не разделяю ни взглядов Яны в вопросах воспитания, ни симпатии к некоторым ее друзьям, ни уж, тем более, политических убеждений. Но факт остаётся фактом: трудяжка и очень успешная. И ножки у нее что надо! И кроссовки чума. Яна, позвольте пожать Вам руку».
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