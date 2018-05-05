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Корчевников похвастался фото с эффектной блондинкой
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Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: wikipedia.org
Борис Корчевников заинтриговал поклонников новым снимком в Instagram. На фото он обнимает эффектную блондинку.
"Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале "Спас" она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе @dve_sestri_na_spase", — пояснил Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
По словам Кочевников, он сводил красавицу-коллегу в ресторан. "Приглашения в их большой, полный детского визга дом, я так и не дождался, потому ужинали в городе)). Зато обсудили кучу планов на новый сезон. Сил всей нашей команде", — рассказал телеведущий.
Поклонники предположили, что у Бориса наконец-таки появилась возлюбленная. "А вы хорошо смотритесь", "Боря, когда женишься?" "Ну все Борису невесту нашли", "Ангельской красоты Алена", "Очень красивая девочка, так смотритесь вместе хорошо) одобряем", — написали фанаты в комментариях к посту Корчевникова.
Однако, спешим огорчить всех, кто уже готовится к свадьбе Бориса. Алена Горенко замужем и счастлива в браке. "Ухаживал он очень красиво, а окончательно покорил, когда посвятил мне романтическую балладу", -рассказывала несколько лет назад о своем избраннике телеведущая. 7 мая Алене исполнится 37 лет. Она мама двоих очаровательных девочек.
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