Корчевников похвастался фото с эффектной блондинкой

Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой

Борис Корчевников заинтриговал поклонников новым снимком в Instagram. На фото он обнимает эффектную блондинку.

"Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале "Спас" она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе @dve_sestri_na_spase", — пояснил Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

По словам Кочевников, он сводил красавицу-коллегу в ресторан. "Приглашения в их большой, полный детского визга дом, я так и не дождался, потому ужинали в городе)). Зато обсудили кучу планов на новый сезон. Сил всей нашей команде", — рассказал телеведущий.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 4 Май 2018 в 11:44 PDT Поклонники предположили, что у Бориса наконец-таки появилась возлюбленная. "А вы хорошо смотритесь", "Боря, когда женишься?" "Ну все Борису невесту нашли", "Ангельской красоты Алена", "Очень красивая девочка, так смотритесь вместе хорошо) одобряем", — написали фанаты в комментариях к посту Корчевникова.