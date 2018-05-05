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«Диагноз — рак»: Кудрявцева опешила от страшного известия
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«Диагноз — рак»: Кудрявцева опешила от страшного известия 

Дни.ру 14 часов назад
Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стал певец Шура. Он откровенно рассказал о своем онкологическом заболевании.
В двухтысячных медицинские центры и кабинеты росли как грибы — они открывались едва ли не в каждой подворотне. В одну из таких клиник и пошел на профилактический осмотр певец Шура. А врач ошарашил:
"Вам не ко мне, а к онкологу". Певцу поставили диагноз — рак.
Медика насторожило увеличенное яичко артиста.
"У меня не болело ничего, я ничего плохого даже не подозревал, — уверяет Шура. — В Одинцовском военном госпитале мне сделали срочную операцию. Она длилась очень долго, потому что оказалось, что у меня везде гной и уже пошли метастазы. Только вера в Бога помогла выстоять".
Артист перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, после которых у него "лилось изо всех дыр и жить не хотелось". Но сейчас болезнь, к счастью, отступила.
"Я уже семь лет регулярно проверяюсь", — рассказал артист в интервью Лере Кудрявцевой.
Ведущая шоу изменилась в лице от подобных откровений артиста, на нее было страшно смотреть после шокирующих откровений. Она очень близко к сердце переживает личные драмы своих героев и пропускает через себя все личные истории, которые ей доверяют.
Шура ошарашил и тем, что, несмотря на рак, не сразу смог отказаться от наркотиков и алкоголя.
"Я лежу в больнице, в одну руку поставлена капельница с лекарством от онкологии, в другую — от наркозависимости. И однажды я сорвался — коньячку хряпнул. И хорошо так хряпнул. После этого даже пытался сбежать из больницы, но меня остановили".
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