«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением

Филипп Киркоров заявил, что больше никогда не стал бы участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" как исполнитель.

"Никогда больше, — сказал Киркоров в субботу на пресс-конференции молдавской группы DoReDos, которая представляет Молдавию на конкурсе в Лиссабоне, в ответ на вопрос, планирует ли участвовать в "Евровидении" как конкурсант. — После участия в конкурсе много лет назад я сказал себе, что вернусь на "Евровидение", но как продюсер, композитор и друг. И мы добились здесь успеха с Украиной, Белоруссией, Россией и Азербайджаном. Но это слишком волнительно, я хотел бы пожить подольше!"

В качестве второй причины Киркоров указал на то, что в конкурсе лучше участвовать молодым исполнителям. "Евровидение" для молодых и красивых. Я все еще красив, но уже не молод", — пошутил певец.

Киркоров представлял Россию на конкурсе в 1995 году в Дублине и занял 17-е место с песней "Колыбельная для вулкана". По просьбе ведущего пресс-конференции певец исполнил композицию для журналистов.

"Я не жалею, что принимал участие в "Евровидение", это был потрясающий опыт, — поделился Киркоров. — Конкурс изменил мою жизнь, я почувствовал себя сильнее". Он также отметил, что тогда у России не было такого большого опыта участия в смотре, и песня, и шоу были гораздо проще того, что страны показывают сегодня.

Российский певец помогал готовиться к "Евровидению" представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак с Украины в 2008-м, сестрам Толмачевым и Сергею Лазареву , представлявшим Россию в 2014 и 2016 годах соответственно. В этом году он стал соавтором песни My Lucky Day молдавской группы DoReDos.

Евровидение-2018

Официально "Евровидение" откроется 6 мая в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT). Вместо традиционной красной дорожки будет синяя — как дань океанской тематике, выбранной организаторами главной темой нынешнего конкурса.