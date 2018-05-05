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Невеста писателя Сакина назвала причину его гибели
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Невеста писателя Сакина назвала причину его гибели 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Невеста пропавшего без вести в конце ноября прошлого года писателя и участника телешоу «Последний герой» Сергей Сакина Татьяна рассказала, что о его исчезновении ей сообщили родители мужчины. Она также отметила, что он пропал после того, как выехал из города Мышкин Ярославской области в Москву, сообщает РЕН-ТВ.
Тело 40-летнего Сакина обнаружили второго мая 2018 года в лесополосе, возле деревни Коровино Мышкинского района без признаков насильственной смерти.
По словам Татьяны, причиной смерти Сакина стало переохлаждение и остановка сердца.
>> Найдено тело писателя Сергея Сакина
Популярность Сакину принес роман «Больше Бена». Он был участником «Последнего героя», а по окончании проекта написал о нем книгу. После проекта Сакин женился на участнице этого же телешоу Анне Модестовой. Однако брак распался из-за его пристрастия к наркотикам.
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