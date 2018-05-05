Клип Оксимирона вызвал скандал

Совместная композиция Оксимирона и Жака Энтони «Бездыханным», которая была представлена в 2015-м году спровоцировала негативные отклики из-за нацистского приветствия, появившегося в клипе, полная версия которого была выложена на видеохостинг YouTube 1 мая.

«Один раз полная версия клипа была показана на одном из концертов, но официальная позиция была такой, что вышедшая на тот момент официально видеоработа — целостный и не планируемый впоследствии дополняться материал», — говорится в превью.

Зрители ролика не оставили без внимания скандальный жест и обрушились с критикой на темнокожего исполнителя, который вскидывает руку в нацистском приветствии.

«Сколько же шума навела наша «творческая самодеятельность» из 2014-2015. Огромный респект всем, кто усмотрел в этом сатиру, и не стал иметь мозги из-за «зиги», — написал Жак Энтони в ответ на это у себя в Instagram.