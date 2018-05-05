Ещё
Ведущей «Давай поженимся» запретили секс перед свадьбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущей «Давай поженимся» запретили секс перед свадьбой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Главная сваха страны во всю готовится к свадьбе. Роза Сябитова выходит замуж в третий раз. Для своего возлюбленного она приготовила необычный сюрприз.
Ведущая намерена сделать интимную пластику. Так она планирует поразить жениха в первую брачную ночь.
Однако медики предупредили Розу, что после операции ей придется строго соблюдать предписания врача. К примеру, чтобы не допустить осложнений, надо пропить антибиотики.
"А еще две недели запрещается жить половой жизнью. Это обязательное условие", — заявил хирург.
Выходит, что Собятиву перед свадьбой оставят без секса. Зато, как утверждают медики, результат операции поразит как саму сваху, так и ее возлюбленного. После пластики отличить женские органы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет невозможно. Сябитова сможет творить в постели настоящие чудеса.
Отметим, что подобное преображение стоит недешево. На то, чтобы омолодить свои половые органы, Роза должна будет выложить кругленькую сумму. "В зависимости от месторасположения клиники и квалификации врача в столице за подобную операцию нужно заплатить от 30 до 150 тысяч рублей", — пояснил "Собеседнику" специалист.
Как писали Dni.Ru, главная сваха страны выходит замуж за киприота. "Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь", — рассказала Сабитова.
Роза была замужем уже дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей — Денис и Ксения.
Дни.ру: последние новости
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ "Забухал": Галкин затерялся в поле Солнцев показал телеса 72-летней жены в бикини
Комментарии15
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте143
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира761
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»240
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира184
В Анталье погиб турист из России23
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение