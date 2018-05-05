Ведущей «Давай поженимся» запретили секс перед свадьбой

Главная сваха страны во всю готовится к свадьбе. Роза Сябитова выходит замуж в третий раз. Для своего возлюбленного она приготовила необычный сюрприз.

Ведущая намерена сделать интимную пластику. Так она планирует поразить жениха в первую брачную ночь.

Однако медики предупредили Розу, что после операции ей придется строго соблюдать предписания врача. К примеру, чтобы не допустить осложнений, надо пропить антибиотики.

"А еще две недели запрещается жить половой жизнью. Это обязательное условие", — заявил хирург.

Выходит, что Собятиву перед свадьбой оставят без секса. Зато, как утверждают медики, результат операции поразит как саму сваху, так и ее возлюбленного. После пластики отличить женские органы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет невозможно. Сябитова сможет творить в постели настоящие чудеса.

Отметим, что подобное преображение стоит недешево. На то, чтобы омолодить свои половые органы, Роза должна будет выложить кругленькую сумму. "В зависимости от месторасположения клиники и квалификации врача в столице за подобную операцию нужно заплатить от 30 до 150 тысяч рублей", — пояснил "Собеседнику" специалист.

Как писали Dni.Ru , главная сваха страны выходит замуж за киприота. "Он, как и я, татарин, но живет на Кипре , занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь", — рассказала Сабитова.

Роза была замужем уже дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей — Денис и Ксения.