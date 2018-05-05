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Поклонников поразило фото Валерии с Бельмондо
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Поклонников поразило фото Валерии с Бельмондо 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Валерия поделилась с поклонниками радостным событием. Исполнительница случайно встретила Жан-Поля Бельмондо.
Актер с удовольствием сфотографировался с Валерией. Певица на радостях выставила снимок в Instagram.
"Неожиданная встреча в отеле с легендой французского кинематографа. Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми. Кстати, он тоже апрельский. 9 числа ему исполнилось 85 лет", — подписала фото исполнительница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
На снимке сильно постаревший Бельмондо широко улыбается, а Валерия выглядит немного удивленной. Фанаты певицы пришли в восторг от фотографии.
"Да он стал красивше, чем в молодости! Браво! Улыбка — вот главное "оружие". Пусть в мире будет больше счастливых искренних улыбок", "Да, классно конечно встретить, такую знаменитую личность, случайно в отеле. Фото замечательное, живое. Спасибо что делаете такие замечательные публикации, с удовольствием, читаю и смотрю вас", "Боже, какой он позитивный", — написали в комментариях к посту поклонники.
Однако нашлись и те, кому снимок очень сильно не понравился. Народ счел, что французский актер сильно запустил себя. "Н-да, время беспощадно", "Больно смотреть как стареют те, кого так любишь. Здоровья ему", "Так жаль Бельмондо, я его люблю, но сдал", "Дедушка и внучка спросонья вышли из подъезда", "Ужас как постарел", — заявили фоловеры.
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Комментарии8  Ещё 1 источник 
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