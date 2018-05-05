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Участник «Дома-2» показал 72-летнюю жену в бикини
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Участник «Дома-2» показал 72-летнюю жену в бикини 

Дни.ру 15 минут назад
Фото: Instagram
Эпатажный участник "Дома-2" Гоген Солнцев проводит медовый месяц на всю катушку. Шоумен, назло сплетникам и завистникам, продемонстрировал дряхлеющую супругу в купальнике.
Вот уже вторую неделю Гоген и его старушка-жена Екатерина, отдыхают на лазурном берегу. Молодожены принимают солнечные ванны, купаются, обедают в летних кафе и непременно делятся своим счастьем в соцсетях.
На очередном снимке 37-летний Гоген и его супруга, которой по одним данным 63, а по другим 72 года, нежатся в бассейне. "Как жарко, друзья!😄Надеюсь у Вас такое же отличное настроение как у нас! Желаю Вам быть на позитиве!😄😄😄😁", — написал под фото Солнцев.
Подписчики молниеносно отреагировали на публикацию. Комментаторы по достоинству оценили скромные телеса престарелой супруги шоумена в розовом бикини. Также поклонники посоветовали Солнцеву поберечь здоровье жены-пенсионерки и приобрести ей головной убор, так как долгое пребывание на солнце вредно для организма пожилого человека. "У бабушки на солнце давление может подскачить", "Хорошая фигура у Кати", "Хоть очки бы отдал Катерине", — не унимались досужие пользователи Сети.
Добавим, что Екатерина и Гоген узаконили свои отношения сегодня 12 апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна и имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Елена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.
Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослой дамы взорвали интернет.
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