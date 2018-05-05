Хакер похитила у Пэрис Хилтон откровенные снимки 

У светской львицы Пэрис Хилтон украли несколько сотен тысяч долларов с банковского счета и ее фотографии в обнаженном виде. Это сделала женщина-хакер, которая поймана, сообщил в пятницу новостной портал TMZ.
По его данным, злоумышленница Paytsar Bkhchadzhyan сумела получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам Хилтон и с помощью данных ее кредитных карт зарезервировала билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле Roosevelt в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Хакер расплатилась за ту вечеринку этими же кредитными картами, счет составил около $40 тысяч.
Обвиняемая в течение двух лет регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя от ее имени запросы на перевод средств в банк. Та же судьба постигла и откровенные снимки Пэрис на аккаунте ее "облачного хранилища" iCloud. Следователи, однако, не выяснили, как хакер воспользовалась этими фото.
Злоумышленница была арестована в 2017 году и признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Прокуратура требует лишить ее свободы на 57 месяцев и обязать выплатить полную компенсацию потерпевшей в размере свыше $318,5 тыс. Вынесение приговора намечено на 7 мая.
37-летняя праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона приобрела мировую известность благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях. Она достигла популярности как актриса, фотомодель и дизайнер. Хилтон сыграла в фильмах "Модная мамочка" (Raising Helen, 2004), "Дом восковых фигур" (House of Wax, 2005), в 2006 году — в лентах "Стильные штучки" (Bottoms Up) и "Блондинка в шоколаде" (Pledge This!).