Хакер похитила у Пэрис Хилтон откровенные снимки 

Обвиняемая в течение двух лет регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя от ее имени запросы на перевод средств в банк. Та же судьба постигла и откровенные снимки Пэрис на аккаунте ее "облачного хранилища" iCloud. Следователи, однако, не выяснили, как хакер воспользовалась этими фото.

37-летняя праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона приобрела мировую известность благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях. Она достигла популярности как актриса, фотомодель и дизайнер. Хилтон сыграла в фильмах "Модная мамочка" (Raising Helen, 2004), "Дом восковых фигур" (House of Wax, 2005), в 2006 году — в лентах "Стильные штучки" (Bottoms Up) и "Блондинка в шоколаде" (Pledge This!).