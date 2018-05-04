«Забухал»: Галкин затерялся в поле

Юморист Максим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировал в своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.

В Instagram Максим опубликовал видео, на котором показывает подписчикам бескрайнее море желтых цветов.

"Я сейчас нахожусь в Чехии. В моих любимых рапсовых полях", — протяжно комментирует супруг Примадонны.

Галкин выглядит крайне довольным, он широко улыбается в камеру и треплет разлохмаченные волосы.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Май 2018 в 4:57 PDT Поклонники оценили пост Максима: за несколько часов публикация набрала более трехсот тысяч просмотров и множество комментариев. Поклонники благодарили юмориста за подаренное настроение, просили артиста выкладывать больше позитивных видео и фото, бурно обсуждали пользу и вред этого травянистого растения, а также возможное использование рапса в быту и на производстве.

"Боже какая красота! 👍👍👍🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻", "Максим спасибо за позитив!За улыбки!За красоту!🙂🙂🙂", "О Боже кааакая крррасота.. ", "Красотааааа! Максим, выкладывайте побольше постов. Очень интересно вас смотреть! Спасибо и всех благ вам!", "У нас на Кубани в Краснодарском крае-поля не хуже, а может даже лучше!😀👍", — писали восторженные пользователи Сети.

Многие по-доброму потешались над странной прической артиста, юмористу даже предложили услуги парикмахера. "Ну шевелюра у вас", "Что с волосами)))", "приходи уйму твои кудри", "Что за чуп на башке", "Максим, ты будь то вниз головой упал с самосвала, ну и причесон😁", "Максим, у Вас безумная прическа😂🙈" — не унимались поклонницы.

Были и те, кто решил, что взбудораженное настроение артиста имеет искусственную природу. Над затерявшемся в поле мужем Примадонны начали подтрунивать. "Забухал Галкин!", "Кайфовый по ходу рапс))) штырит по полной)))", "Ни че так тебя кроет!", — смеялись поклонники.